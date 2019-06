La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jun/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine oficializó a sus primeras dos incorporaciones para el próximo campeonato











EL LATERAL DERECHO SANTIAGO MOYANO ARREGLÓ SU VÍNCULO Y POSÓ CON LA VIOLETA.





ALEJANDRO MACIEL ARRIBÓ AYER A LA MAÑANA A CAMPANA. HOY REALIZARÍA SU PRIMER ENTRENAMIENTO.

Alejandro Maciel y Santiago Moyano arribaron ayer a Campana y ya posaron con la Violeta. Ambos defensores provienen de Talleres de Córdoba, desde donde también llegarían los atacantes Marcos Arturia y Catriel Sánchez. La sed de incorporaciones que sienten por estos días los simpatizantes de Villa Dálmine empieza a ser apaciguada de a poco: ayer arribaron a nuestra ciudad los defensores Alejandro Maciel y Santiago Moyano, quienes ya posaron con la camiseta Violeta y hoy se pondrán a disposición del entrenador Lucas Bovaglio y conocerán también a sus nuevos compañeros. Son los primeros dos de cuatro futbolistas que llegarían al equipo de nuestra ciudad desde Talleres de Córdoba. Los dos que restan son atacantes: Marcos Arturia y Catriel Sánchez, ambos con muy buenos antecedentes en las divisiones juveniles del Matador y con dos partidos de experiencia en la Superliga. Por lo pronto, Maciel es un marcador central de 22 años, nacido en El Dorado, Misiones, que llegó a Talleres desde Boca Juniors en la negociación por Emanuel "Bebelo" Reynoso. En la última temporada estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil, donde no tuvo la continuidad deseada, especialmente afectado por una dura lesión en uno de sus tobillos. En tanto, Moyano (21 años) es un lateral derecho formado en Talleres, al que Bovaglio dirigió en el equipo de Tercera División que se consagró campeón en 2017. En la pasada temporada estuvo a préstamo en Instituto de Córdoba, donde compitió por el puesto con Franco Flores (ex Villa Dálmine), aunque sin encontrar la regularidad deseada. De esta manera, el entrenador Violeta cuenta ahora con seis defensores profesionales, porque estas dos incorporaciones se suman a Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez y Juan Ignacio Alvacete, quienes tienen contrato vigente con la institución. Además, el lateral izquierdo Nahuel Banegas (formado en las divisiones juveniles de Tigre y de último paso por Puerto Nuevo) también se está entrenando desde la semana pasada bajo las órdenes de Bovaglio. Los cuatro jugadores que llegarían al Violeta desde Talleres en busca de rodaje y competencia lo harían de la misma forma: un préstamo de un año sin opción de compra. Al menos así lo informó el club en los casos de Maciel y Moyano, situación que se repetiría con Sánchez (ayer no estuvo en la práctica de La T) y Arturia, quienes serían oficializados en las próximas horas. El otro nombre que había trascendido esta semana como posible incorporación de Villa Dálmine es el del mediocampista ofensivo Jonás Acevedo (22 años), quien llegaría a préstamo desde San Lorenzo de Almagro. #VillaDalmine Ya es oficial la incorporación del marcador central Alejandro Maciel (22 años). Sería el primero de cuatro futbolistas que llegarían al Violeta desde Talleres de Córdoba. Los otros tres serían Santiago Moyano, Marcos Arturia y Catriel Sánchez. pic.twitter.com/wYHU1vBOmX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de junio de 2019 #FútbolProfesional | El defensor Santiago Moyano es la segunda incorporación de Villa Dálmine para esta temporada. Tiene 21 años y llega a préstamo por un año desde Talleres de Córdoba. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/D6r2HXrKuT — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de junio de 2019 #FútbolProfesional | Alejandro Maciel y Santiago Moyano ya entrenan a la par de sus nuevos compañeros. #VamosViola pic.twitter.com/2vlu1ou14X — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 28 de junio de 2019

