SIEMPRE EN PLAYOFFS Desde que llegó a la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), el Club Ciudad de Campana siempre dijo presente en los playoffs por el título. En 2015 cayó en Cuartos de Final frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM); mientras en 2016, 2017 y 2018 se quedó en las semifinales tras perder frente a Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad de Lomas de Zamora y Boca Juniors, respectivamente. Ciudad de Buenos Aires se impuso 3-0 en Chiclana 209 y barrió la serie de Cuartos de Final de la División de Honor. El Tricolor se despidió del certamen con el deber cumplido: asegurar la permanencia en la máxima categoría de la Federación Metropolitana. Después de haber estado muy cerca de quedarse con la victoria en el primer juego de la serie, Ciudad de Campana estuvo lejos de forzar un tercer partido en la revancha frente a Ciudad de Buenos Aires. Es que el miércoles por la noche, en el gimnasio de Chiclana 209, "Muni" se impuso 3-0 con parciales de 25-18, 25-16 y 25-21. De esta manera, el mejor equipo de la fase regular selló su pase a las semifinales de la División de Honor y sigue en carrera en busca de repetir el título logrado el año pasado. Por su parte, el Tricolor se despide del certamen con la tranquilidad de haber podido alcanzar el objetivo primordial: asegurar la permanencia en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Y es que a diferencia de años anteriores, en los que apostó fuerte con la incorporación de figuras como Guillermo García, Gabriel Arroyo y Mariano Giustiniano, entre otros, el CCC conformó en este 2019 un plantel de un presupuesto más corto, repatriando jugadores que habían sido parte del ascenso a la División de Honor y ofreciéndole mayores oportunidades a valores juveniles como el central Ramsés Cascú (17 años, integrante de la Selección Argentina Juvenil). En ese proceso también modificó la conducción técnica, que recayó en Hernán Carneri, encargado de suplantar a Miguel Mudir. Así, tras un arranque irregular, el camino del Tricolor en la División de Honor 2019 tenía destino de Play Out. O sea: luchar con otros cinco equipos por evitar los cuatro descensos que se pautaron este año. Sin embargo, un buen cierre de campeonato (tres victorias en cuatro presentaciones) y el aporte de algunos resultados ajenos le permitieron llegar a los playoffs por el título y, así, asegurar la permanencia con anticipación. Claro está: en los cruces le tocó el más difícil. Ciudad de Buenos Aires apenas perdió un partido en la fase regular y asoma como candidato a repetir el título. En el primer juego de la serie al mejor de tres, disputado el lunes en Núñez, el CCC casi da el batacazo: estuvo 2-0 arriba en sets y llegó 14-14 al tiebreak que terminó 16-14 a favor de "Muni". Por eso quedó obligado a ganar este miércoles en Campana. Una situación que le quedó rápidamente muy lejos. El arranque del visitante fue apabullante: en el primer set se escapó 8-1 y después llegó 16-6 al segundo tiempo técnico. Así no tuvo inconvenientes en cerrar el primer set (25-18). Y en el segundo parcial, tras un arranque más parejo (8-6 al primer tiempo técnico), volvió a establecer claras diferencias (16-9) para sellar otro set ampliamente (25-16). En el tercero, el tanteador fue más parejo, pero "Muni" se las arregló para tomar tres puntos de ventaja (16-13) y defenderlos hasta el cierre (25-21). Ahora, el vencedor espera por el ganador del cruce entre Municipalidad de Lomas de Zamora y la Universidad Abierta Interamericana (UAI) que esta noche disputan el segundo juego (televisado por DeporTV). Hasta el momento, los del Sur bonaerense mandan 1-0. Del otro lado del cuadro, River Plate vence 1-0 a Vélez Sarsfield y hoy buscará cerrar la serie en el Gorki Grana (también por DeporTV, desde las 19.00), mientras que Ferro Carril Oeste superó 3-1 a Boca Juniors como visitante y anoche buscaba el pase a semifinales en Caballito, como local.

