EL RESTO Hoy también se jugará otro encuentro de Cuartos de Final: a partir de las 20.00 horas, Colombia, ganador del Grupo B con puntaje ideal, se medirá frente a Chile, que fue segundo en el Grupo C por detrás de Uruguay. El vencedor de este duelo jugará en semifinales contra el ganador del partido que mañana cerrará los Cuartos de Final: Uruguay vs Perú se enfrentarán este sábado desde las 16.00. Se miden desde las 16.00 en Río de Janeiro. Scaloni no confirmó el equipo, pero habría una sola duda: Saravia o Foyth en el lateral derecho. Mientras que Acuña ingresaría por Lo Celso. El ganador jugará con Brasil, que ayer eliminó a Paraguay en los penales. En un certamen en el que viene de menor a mayor, pero sin ofrecer todavía actuaciones convincentes, la Selección Argentina buscará hoy dar un paso al frente y consolidar su crecimiento cuando enfrente a Venezuela por los Cuartos de Final de esta Copa América "Brasil 2019". Será desde las 16.00 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un partido que definirá al rival de Brasil en las semifinales. El anfitrión de esta Copa América necesitó ayer de los penales para eliminar a Paraguay, que resistió el cero a lo largo de los 90 minutos, pero no pudo dar el golpe desde los 12 pasos porque el remate de Gustavo Gómez fue atajado por Allison y porque el disparo de Derlis González salió desviado. Finalmente fue 4-3 para Brasil por la conversión de Gabriel Jesús, tras el fallo de Firmino. En cuanto a la preparación para este duelo frente a la Vinotinto, el entrenador Lionel Scaloni aseguró ayer que todavía no tiene confirmada la formación porque mantiene "algunas dudas". Sin embargo, sólo sería una: quién ocupará el lateral derecho. Renzo Saravia fue titular frente a Qatar, pero arrastra molestias lumbares y si no está en óptimas condiciones sería Juan Foyth el que juegue en esa posición, dado que Germán Pezzella ingresará como primer marcador central. La otra modificación en la alineación argentina sería por el ingreso de Marcos Acuña, quien reemplazaría a Giovani Lo Celso en el mediocampo para tratar de darle mayor equilibrio a la mitad de cancha, tal como ocurrió en la segunda mitad del partido ante Qatar. Entonces, la Selección alistaría esta tarde a Franco Armani; Saravia o Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi; Sergio Agüero y Lautaro Martínez. "Estamos confiados de que podemos seguir avanzando, se respira un aire positivo y bueno. Confiamos en que podemos seguir en esta senda, aunque nos enfrentamos a un rival importante", señaló Scaloni. "Creemos que estamos bien porque venimos de un triunfo que nos dio un empujón anímico importante. Va a ser un partido difícil, pero estamos con confianza", agregó. En cuanto a Venezuela, que terminó invicto la primera ronda (triunfo sobre Bolivia y empates ante Perú y Brasil), el entrenador argentino señaló: "El fútbol evolucionó, se ha emparejado todo. Hoy en día, todos los equipos te generan dificultad". Y sobre el posible juego que se dé en el estadio Maracaná expresó: "Desde el primer minuto saldremos a ganar. Tenemos que tener el control del partido y hacer nuestro fútbol. A nosotros no nos conviene que sea un partido de ida y vuelta". El último antecedente entre Argentina y Venezuela es bastante reciente: el pasado 22 de marzo, la Vinotinto se impuso 3-1 en un amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid que marcó el regreso de Messi al Seleccionado Nacional tras el Mundial "Rusia 2018". En ese encuentro, Scaloni planteó un esquema con cinco defensores que no funcionó y que fue abortado rápidamente, luego que Venezuela se pusiera en ventaja a los 5 minutos. Sin embargo, la decisión no pudo torcer la historia: los venezolanos se fueron 2-0 al entretiempo y sentenciaron el pleito en la segunda parte con un penal, luego que Lautaro Martínez descontara transitoriamente para Argentina. La ilusión es que hoy sea una historia completamente diferente y que se ajuste mucho más a la historia de uno y otro equipo.

Copa América:

Argentina se cruza con Venezuela por un lugar en las semifinales

