Colegio Rogacionista Padre Aníbal Di Francia:
Para Sandra Caballero, docente fundadora del Colegio, en el día que se despide de las aulas

Para Sandra Caballero, docente fundadora del Colegio, en el día que se despide de las aulas







"La vida nos hizo recorrer los mismos senderos...." Querida Sandra hoy te despedís de las aulas de nuestro Colegio Rogacionista. Sos una de sus docentes fundadoras y has vivido veintiocho años de una dedicada y noble Misión. Me parece que fue ayer cuando nos conocimos en el antiguo Seminario Rogacionista, sobre la Av. Balbín. Éramos muy poquitos los que estábamos allí junto a Marta, la directora. Sólo cinco docentes y entre ellos estabas vos: una hermosa joven, con sus largos cabellos negros y esa bella sonrisa que se sigue dibujando en tu rostro. ¡Cuántos sueños anidaba tu corazón! ¡Cuánta incertidumbre ante lo nuevo! El colegio abría sus puertas a la comunidad por la iniciativa de un grupo de padres preocupados por la formación de sus hijos. Y vos fuiste elegida, a pesar de tu juventud, tu dulzura y cercanía a los alumnos te destacaron entre otros candidatos. Nuestras primeras reuniones, proyectos, músicas, uniformes, transcurrieron entre certezas y dudas pero llenas de pasión. Infinidad de momentos especiales de aquellos primeros años, donde aprendiste, de nuestro Padre Aníbal, amaste su causa e imitaste su predilección por los niños, especialmente por aquellos que necesitaban una mirada especial. La anécdota del primer día siempre nos lleva a mirarnos incrédulas, risueñas: un desmayo en el momento inapropiado, que llegó a ser parte de esta historia en la trayectoria que recorriste y por la que hoy agradezco a Dios. Jamás olvidaremos las primeras promociones que guiamos convencidas de lo importante que es Creer, Amar y Servir. Hoy vemos orgullosas todo lo que el Colegio ha crecido, pero los primeros ladrillitos son una huella indeleble en el corazón. Aún me resuena el eco de los acordes de la banda el día de la piedra fundamental, ¿Te acordás? Era un día muy frío, pero lo llenamos de color y de calor con la presencia feliz de tantos niños. Y así pasaron los diez, los veinte años... y la historia es tan intensa que ya se me nublan las palabras. No hay manera de no pensar y sonreír... Construiste tu vida profesional junto a la personal. Llegó tu casamiento, tus hijos...las amistades conquistadas. Muchas bendiciones recibidas y una vocación entregada especialmente a los niños. También pasamos juntas por momentos difíciles y algunos enojos. La justicia y la coherencia eran pilares que no podían vapulearse. Siempre existió una palabra sincera y una acción concreta para una causa válida, y sabés que fuiste escuchada y respetada. Compartimos momentos de pérdida y hasta hoy sigo sintiendo tu abrazo contenedor diciendo: acá estoy. Pero siempre seguimos caminando, fortaleciendo la labor de cada tarde, siempre con nuevas iniciativas e ideas. Hoy, es tiempo de decir hasta cada encuentro, hasta cada vuelta de esquina porque lo que se ama no se pierde y muchas partecitas de tu historia son también mías y las atesoro con mucho amor y gratitud. Un torbellino de emociones anuda mi garganta y me dice: es hora de soltar... Deseo que empieces a transitar el nuevo sendero que te señala la vida con las mismas energías de aquel mil novecientos noventa y dos. Que seas inmensamente feliz. Te quiero mucho. Marisa.

Sandra Caballero y Marisa Pandiani en las instalaciones del Colegio Padre Anìbal



