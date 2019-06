La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jun/2019 Agenda del Fin de Semana:

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de Junio







GPS: Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Cine Italia (Mitre 451, Escobar). Edificio 6 de Julio (San Martín 373, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imagen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Cine Italia: Estará en vivo el mítico programa radial "La Venganza Será Terrible", con Alejandro Dolina. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro. A las 21. Edificio 6 de Julio: Con motivo de conmemorarse el 84° aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, este viernes 28 se presentará el espectáculo "A puro tango" con entrada libre y gratuita. El show estará protagonizando por el niño cantor Enoc Girado y la pareja de baile de Yuka & Sebastian Bianchi. Además, se sumarán artistas del Círculo Amigos del Tango. A las 19:30. Imagen: Stand up con Martín Pugliese. A las 21:30. Mauri´s Bar: Desde las 23 estarán sonando "Naturalmente", "Los Monos Negros" y "Sintiendo Lo Mismo". SuperFreak: Habrá tributo a "Sublime" con "Entre Perros" como banda invitada. El evento es a medianoche y la entrada estará $100. SÁBADO El Bondi: Habrá expo teatro. Se presentan "Soul Parking", "El Día de la Morsa", "Samudra", "Criollitos" y "Cómo Elefantes". El bono contribución sugerido es de $100. Bisellia: A partir de las 21 se presentan "The Rulemans", con Juan Ibaldi, Colo Medina y otros. Después de medianoche será el turno de "El Complejo del Cactus", y "Ghost of Blues". La entrada es libre y gratuita. Pachamama: A las 22 se presentan "Tomate" y "Canis Maior". La entrada estará $80. SuperFreak: Habrá tributo a "Motorhead" de la mano de "Chotorhead" con "Tabla Rasa" y "Orgon" como bandas invitadas. El evento comienza a la medianoche y la entrada cuesta $100. Teatro La Rosa: Estará el stand up de Pablo Molinari "Pequeñas Cosas Fundamentales". A las 22. 17 Unidos: Se presenta "La Konga". DOMINGO Bisellia: A las 21 estará la muestra musical de los alumnos de "Ratola". La Última Puerta: Habrá juegos para chicos y grandes toda la tarde.

Este viernes llega a Escobar “La Venganza Será Terrible", el mítico programa radial de Alejandro Dolina.



