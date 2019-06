P U B L I C



Tras vencer a Real Bañil, es el único equipo con cinco victorias en cinco presentaciones, dado que Plan B igualó en esta quinta fecha con Hierros Campana. El pasado sábado se disputó la quinta fecha del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink". Y fue una jornada que confirmó el liderazgo en la Zona Rosa de La Selección, que venció 4-0 a Real Bañil, logró su quinta victoria en cinco presentaciones y le sacó cinco puntos de ventaja a su vencido. En tanto, en la Zona Fucsia se cortó la racha de triunfos seguidos de Plan B, que igualó 3-3 con Hierros Campana. Igualmente, con 13 puntos se mantiene como líder, aunque Yacansa, que goleó en el partido interzonal, aprovechó para recortar la diferencia y ubicarse a un solo punto. El resumen de lo sucedido en la quinta fecha de esta segunda edición del Torneo Pink es el siguiente: ZONA ROSA -La Selección 4 – Real Bañil 0. Goles: Julieta Castillo (2), Romina Escobar y Silvana Silva (SEL). -Desertoras 5 – Mala Mía 4. Goles: Florencia Suárez (3), Marianela Romero y Tatiana Medina (DES); Estefanía Merlino (2), Martina Villani y Carolina Mielpe (MM). -Cheetahs 2 – Las Anónimas 0. Goles: Alondra Murillo y Camila Rizzo (CHE). ZONA FUCSIA -Chimuelas 3 – El Rejunte 1. Goles: María Victoria Zarantonello (2) y Marcela Sánchez (CHI); Carolina Pasquet (REJ) -Plan B 3 – Hierros Campana 3. Goles: Amalia Tejera (2) y Melanie Correa (PB); Jaqueline Smith (2) y Dannia Giménez Benítez (HIE). -Drink Team 4 – Rústicas 1. Goles: Paola Ruiz Díaz (2) y Mariana Acosta (2) (DT); Florencia Rodríguez (RUS). -Interzonal: Yacansa 10 – Armate Uno 1. Goles: Aylen Herrera (2), Mariel Rossini (2), Julieta Palacios (2), Liliana Acosta (2) y Florencia Fenestraz (2) (YAC); Florencia Natalí (ARM). POSICIONES Con los resultados de esta jornada, las tablas quedaron de la siguiente manera: -Zona Rosa: 1) La Selección, 15 puntos; 2) Real Bañil, 10 puntos; 3) Las Anónimas y Cheetahs, 9 puntos; 5) Desertoras, 6 puntos; 6) Mala Mía, 4 puntos; 7) Armate Uno, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Plan B, 13 puntos; 2) Yacansa, 12 puntos; 3) Hierros Campana, 11 puntos; 4) Chimuelas, 6 puntos; 5) El Rejunte, 5 puntos; 6) Drink Team, 3 puntos; 7) Rústicas, sin puntos. PRÓXIMA FECHA -Zona Rosa: La Selección vs Las Anónimas (13.15), Cheetahs vs Desertoras (14.30) y Armate Uno vs Real Bañil (15.45). -Zona Fucsia: Drink Team vs Chimuelas (12.30), Plan B vs Rústicas (13.45) y Yacansa vs El Rejunte (15.00). -Interzonal: Mala Mía vs Hierros Campana. GOLEADORAS La máxima artillera del campeonato es Romina Escobar (La Selección), que ahora suma 28 goles en total. Después se ubican: 2) Julieta Palacios (Yacansa FC), con 13 goles; y 3) Adriana Preiser (Hierros Campana) y Gimena Sauco (Hierros Campana), con 11 goles.

Fútbol 5 Femenino:

La Selección sigue perfecto en el Torneo Pink

