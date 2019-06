La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jun/2019 Breves: Polideportivas







SANCIÓN A SAN JORGE El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal informó el fallo por la final de la Reválida del Federal A, luego que San Jorge de Tucumán desistiera de seguir jugando con una sentada a manera de protesta contra el arbitraje de Adrián Franklin cuando Alvarado ganaba 1-0. En primera instancia se consagró campeón al equipo de Mar del Plata y se castigó a San Jorge con la pérdida de la categoría y una multa económica equivalente a 300 entradas. Además, el cuerpo técnico encabezado por Victor Godoy recibió una suspensión de 12 fechas, mientras que los futbolistas que realizaron la sentada sufrieron una sanción de 8 encuentros. GOLEÓ RIVER En el marco de la pretemporada que está realizando en Los Angeles (Estados Unidos), River Plate venció 5-0 a Ventura County Fusion en un partido amistoso que el Millonario encaró con mayoría de suplentes. Lucas Beltrán (2), Jorge Carrascal, Cristian Ferreira y Benjamín Rollheiser anotaron los goles. El DT Marcelo Gallardo reservó a los titulares para el amistoso que River disputará esta noche frente a Chivas de Guadalajara desde las 00.15 de nuestro país. MUNDIAL FEMENINO Inglaterra, que venció 1-0 a Argentina en la fase de grupos, se convirtió ayer en el primer semifinalista del Mundial Femenino "Francia 2019" al vencer por 3-0 a Noruega. Ahora, el conjunto británico espera por el vencedor del duelo que hoy sostendrán Francia y Estados Unidos desde las 16.00. Las otras dos semifinales se jugarán mañana: Italia vs Holanda y Alemania vs Suecia. JAGUARES VS BRUMBIES Esta noche, desde las 20.05 en cancha de Vélez Sarsfield, Jaguares intentará alcanzar la final del Super Rugby 2019 cuando enfrente a Brumbies de Australia. La franquicia argentina, dirigida por Gonzalo Quesada, formará con Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (c) y Matías Moroni; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Pablo Matera, Tomás Lavanini, Guido Petti, Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas. LEONAS ELIMINADAS El Final Four de la FIH Pro League comenzó ayer en Amstelveen, Holanda, donde la Selección Argentina femenina de Hóckey sobre Césped cayó en los penales frente a Australia. Las Leonas empezaron ganando con un tempranero gol de Julieta Jankunas, pero las oceánicas llegaron al empate a los 29 minutos. Posteriormente, Australia se impuso 4-3 en la definición por penales australianos. El otro finalista del certamen es Holanda: superó 2-1 a Alemania, que jugará por el bronce ante Argentina. ÚLTIMO WEEKEND En la madrugada de este viernes, en Brisbane (Australia), la Selección Argentina masculina de Vóley comenzaba a disputar su último weekend de la Liga de las Naciones: desde las 4.00 enfrentaba a China, equipo conducido por el argentino Raúl Lozano. En tanto, el sábado desde las 3.00 se medirá ante Rusia; y cerrará su participación el domingo a partir de las 3.00 frente a Australia. LO IGUALÓ INSTITUTO Anoche, en el cuarto juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, Instituto de Córdoba superó 83-80 a San Lorenzo de Almagro en el gimnasio Ángel Sandrín y niveló la serie 2-2 después de las dos victorias que el Ciclón había conseguido como local. Santiago Scala (23 puntos) y Rodney Green (20) fueron las figuras de La Gloria.

