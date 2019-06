En un partido pendiente de la tercera fecha del Oficial de la ABZC, perdió 79-67 ante el Rancho, que quedó como escolta. Esta noche, el CBC visita al líder, Presidente Derqui por la jornada 13. El Campana Boat Club cayó 79-67 como visitante frente a Atlético Pilar en un partido pendiente de la tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) disputado el pasado miércoles por la noche. De esta manera, el Celeste sumó su segunda derrota consecutiva frente al Rancho en menos de una semana, dado que el viernes anterior había perdido 100-81 como local por la 12ª fecha. Así, los dirigidos por Gustavo Godoy cosecharon dos victorias y diez derrotas en doce presentaciones y siguen en el fondo de la tabla de posiciones. Por su parte, Atlético Pilar llegó a 9 triunfos en 12 encuentros y así alcanzó la segunda posición, solo por detrás de Presidente Derqui (10-1). En este encuentro, el Rancho marcó la primera diferencia en el primer cuarto, aprovechando el escaso goleo del CBC (no contó con Guido Cadelli) y apoyándose en su media cancha, porque tanto Ávalos como Portillo comenzaron a hacer daño en esos primeros diez minutos (19-11). El segundo período fue más parejo, porque entre Marafioti (9 puntos) y Jelavich (8) dieron batalla ante un rival que repartía bien su ofensiva (al término de la primera parte, Ávalos, Portillo y Thorp ya sumaban en doble dígito). En el tercer cuarto, Portillo (9) y Ávalos (7) extendieron su buena faena y, así, también ampliaron las diferencias en el marcador para que Atlético tomara 15 puntos de ventaja (62-47) de cara al último cuarto. En esos diez minutos finales, Jelavich tuvo un gran momento ofensivo (anotó 16 de sus 32 puntos en ese parcial), pero no alcanzó para forzar un final más cerrado porque Ávalos (9) volvió a ser decisivo y encontró compañía en Calvi (5) para sentenciar el pelito. FECHA 13 Anoche, al cierre de esta edición se ponía en marcha la 13ª fecha del Oficial de la ABZC con el partido que Ciudad de Campana jugaba como visitante frente a Honor y Patria de Capilla del Señor. El resto de la jornada se disputará hoy: Presidente Derqui vs Campana Boat Club (21.30), Defensores Unidos vs Central Buenos Aires (21.00), Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar (21.30) y Atlético Pilar vs Independiente de Zárate (21.30). SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO PILAR (79): Agustín Ávalos (27), Leandro Portillo (19), Hilario Gutiérrez (6), Joaquín Thorp (15) y Fernando Calvi (10) (FI) Matías Pellegrini (2), Facundo Torrente (0), Teo San Juan (0), Pablo Beltrán (0) e Iván Ricca (0). DT: Sebastián Burtin. CAMPANA BOAT CLUB (67): Agustín Giordanelli (0), Marcos Jelavich (32), Bruno Santini (11), Leandro Fink (7) y Gustavo Marafioti (9) (FI) Mateo Somoza (3), Santiago Michelotti (0) y Francisco Irrisarri (5). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 19-11 / 20-19 (39-30) / 23-17 (62-47) / 17-20 (79-67). JUECES: Daniela Kohan y Gustavo Verón. GIMNASIO: Atlético Pilar.

MARCOS JELAVICH ANOTÓ 16 DE SUS 32 PUNTOS EN EL ÚLTIMO CUARTO FRENTE A ATLÉTICO PILAR. #Basquet Anoche, Boat Club perdió 79-67 como visitante ante Atlético Pilar en un pendiente de la 3era fecha del Oficial de la ABZC. Mañana juega nuevamente como visitante vs Presidente Derqui por fecha 13. pic.twitter.com/Q3b4d8rSeW — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de junio de 2019

Básquet:

Boat Club cayó en su visita a Atlético Pilar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: