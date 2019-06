El jugador de nuestra ciudad se impuso el pasado sábado en San Miguel. La tercera y próxima etapa se desarrollará en nuestra ciudad. El Colegio Santa María de Trujui, de la localidad de San Miguel, fue anfitrión el pasado sábado de la segunda etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, donde se dieron cita jugadores de diferentes ciudades de la región. Por nuestra ciudad compitieron cinco representantes, destacándose la participación de Iván Rossi, quien fue el ganador de la categoría Libres. El joven de nuestra ciudad reunió 5 puntos a lo largo de las seis rondas y tras igualar en el primer lugar con Esteban Capellini (de Villars), salió beneficiado en el desempate para quedarse con el triunfo. Además, por Campana también jugaron: Gabriel Salas, quien terminó empatado en el 4º puesto de la categoría Sub 14 con 3,5 puntos; Lucía Rossi, 6ª en Sub 16; Gabriel Gaia, 9º en Sub 16; y Cristian Limachi, en Sub 10. La Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte es un circuito de seis etapas que reúne a jugadores de San Pedro, Zárate, Campana, Escobar, San Miguel, General Rodríguez, Luján, Exaltación de la Cruz, Pilar y General Las Heras, entre otras localidades. Al finalizar las seis etapas, el campeón y subcampeón de cada categoría se clasifican para participar de la Final Interligas de la Provincia de Buenos Aires. La tercera y próxima etapa de esta Liga será el sábado 20 de julio en nuestra ciudad. En tanto, los podios de cada una de las categorías de esta segunda etapa en San Miguel fueron los siguientes: -Sub 8: 1) Rafael Britos (San Pedro), 6 puntos; 2) Mateo Gómez (San Miguel), 5 puntos; 3) Benicio Quinteros (Zárate), 4 puntos. -Sub 10: 1) Benjamín Parrado (Tres de Febrero), 6 puntos; 2) Ignacio Marilungo (Zárate), 5 puntos; 3) Máximo Riccardi (Castelar), 5 puntos. -Sub 12: 1) Bautista Souza (Escobar), 5,5 puntos; 2) Ignacio Gómez (San Miguel), 5 puntos; 3) Amador Lorenzo (General Rodríguez), 5 puntos. -Sub 14: 1) Valentín Unhold (San Miguel), 5,5 puntos; 2) Loana Polo (San Miguel), 5 puntos; 3) Agustín Díaz de la Viña (Zárate), 4,5 puntos. -Sub 16: 1) Nehuén Minvielle (Merlo), 4,5 puntos; 2) Pablo Polo (San Miguel), 3,5 puntos; 3) Francisco Adam Vera (San Miguel), 3,5 puntos. -Libres: 1) Iván Rossi (Campana), 5 puntos; 2) Esteban Capellini (Villars), 5 puntos; 3) Santino Serrano (Escobar), 4,5 puntos.

EL CAMPANENSE IVÁN ROSSI SE IMPUSO EN ESTA SEGUNDA ETAPA.



Ajedrez:

Iván Rossi ganó la categoría Libres en la Etapa II de la Liga Infantil

