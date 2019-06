La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jun/2019 Un bienestar, una ventaja para todos







El concepto "Un Bienestar" (One Welfare) reconoce la relación entre el bienestar animal, el bienestar humano, la biodiversidad y el medio ambiente. Este concepto proporciona un marco para fomentar la colaboración interdisciplinaria con el objetivo de mejorar el bienestar humano y animal en un ámbito global. En este contexto, la profesión veterinaria tiene un rol protagónico. Son sobrados los motivos por los cuales los veterinarios deben ocuparse de resguardar el bienestar animal, en primer lugar, porque son seres que deben ser considerados y respetados. Además, un buen trato, mejora la producción y la calidad de los productos; provoca un impacto positivo en la salud pública y en el bienestar social; reduce pérdidas, riesgos sanitarios y el uso de antimicrobianos; y favorece las oportunidades de mercado; además de mejorar el bienestar en el trabajo y ayudar a cuidar el ambiente y la biodiversidad. Entendiéndolo como un concepto multidimensional, el buen estado corporal en un animal requiere que esté protegido del inconfort, del estrés, de las enfermedades, del dolor, que se encuentre emocionalmente estable y en un entorno que le permite expresarse en un contexto donde la naturaleza del mismo este satisfecha. En este sentido, en lo que representó el tercer debate del año en torno a la reforma de la Ley sobre maltrato animal, el pasado 4 de junio se realizó una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Con la presencia de su Presidente, Dr. Osvaldo Rinaldi, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires participó del encuentro, en donde la comunidad veterinaria expuso tres puntos fundamentales en torno a la normativa: establecer pautas de educación para la currícula docente y así evitar el maltrato animal; Incluir el abandono como maltrato animal; e Identificar como maltrato a las castraciones masivas en lugares no habilitados y no realizadas por profesionales idóneos. También participaron activamente del encuentro referentes veterinarios integrantes de Instituciones locales, provinciales y nacionales. La presencia de los profesionales resultó esencial, dado que el papel del veterinario es asegurar y promover la salud, el bienestar de los animales, y la salud pública en todo el mundo, mediante el desarrollo y el avance de la medicina veterinaria, la profesión veterinaria y los servicios veterinarios públicos y privados. Un reciente informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), reveló el estado físico y emocional de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Como aspectos positivos, el estudio destaca la posibilidad de brindarle una dieta equilibrada, una buena condición física, un ambiente agradable y cómodo, y la posibilidad que exprese una conducta normal. El informe entiende al Bienestar Animal como el equilibrio entre las emociones positivas y las negativas, es decir el placer sensorial, las conductas placenteras, y la percepción del control; en contraste con el miedo, la ansiedad, la frustración, el dolor y el aburrimiento. Lamentablemente, el concepto de Bienestar Animal aún no está consolidado en la comunidad veterinaria, motivo por el cual el objetivo es poner al veterinario en el corazón de la problemática, sin cerrarse con respecto a otras profesiones, y poniendo al Bienestar animal en la práctica diaria.



Un bienestar, una ventaja para todos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: