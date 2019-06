Proyectan nuevo Simulacro de Emergencia Vial

Será el próximo sábado 13 de julio. El mismo recreará el choque entre una unidad de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense, un transporte logístico y un auto particular en la Ruta 6. Este viernes en la Casa de los Talleres del Municipio, diferentes fuerzas de emergencia y seguridad de la ciudad se reunieron para planificar un simulacro de accidente y respuesta, cuyo escenario será la Ruta 6 a la altura del barrio Las Acacias. La dinámica de este ejercicio consistirá en recrear un accidente entre una unidad de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense cargada de detenidos, un transporte de la empresa de logística Berardi y un auto particular que entró de contramano a la autovía. Participarán de este nuevo simulacro de accidente vial Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Bomberos Voluntarios de Campana, Policía Bonaerense, Dirección de Tránsito municipal, SAME y Cruz Roja, entre otras entidades. "La idea del simulacro es evaluar el rol de llamadas de emergencia. Se va a utilizar el 911 y la Mesa de Enlace de la Municipalidad de Campana, y van a entrar en acción todos los actores: Defensa Civil, Policía, Bomberos, Cruz Roja. El Servicio Penitenciario Bonaerense actuará según su protoloco de seguridad", explicó Juan Carlos Ruiz, director de Defensa Civil. La práctica implicará además la asistencia y derivación al Hospital de los ocupantes del transporte del SPB y también el rescate del conductor del automóvil, que permanecerá atrapado en su interior. También se analizará el tiempo de arribo de las unidades médicas al nosocomio local: de hecho, se utilizarán dos rutas para cronometrar el recorrido. Un trayecto será ingresando al casco urbano por el boulevard Dellepiane y tomando hacia el Hospital por calle Jacob. El otro seguirá la vía avenida 6 de julio-avenida Ameghino. El simulacro se realizará el próximo sábado 13 de julio a las 9 de la mañana y tendrá una duración de alrededor de 2 horas. Posteriormente, las fuerzas participantes en conjunto "van a revisar las fallas, si es que las hubo, y la forma de seguir preparándose para estar listos frente a este tipo de eventos", adelantó Ruiz.

De la reunión de coordinación realizada ayer participaron: Defensa Civil Campana, el GAD, Transito Municipal, Comisaría campana. SAME Campana, Bomberos, Gendarmeria, Cruz Roja y Servicio Penitenciario de La Plata





La dinámica del ejercicio consistirá en recrear un accidente entre una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, un camión cisterna y un auto particular.



Proyectan nuevo Simulacro de Emergencia Vial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: