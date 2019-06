Personal del SAME trasladó al conductor de la Honda CBX al Hospital San José. Estaba golpeado pero consciente Ayer, pasadas las 17hs, sobre Avenida Rivadavia a la altura San Lorenzo, a una cuadra de la entrada del Barrio Villanueva, una motocicleta marca Honda CBX dominio 369 GBH conducida por Brian Sebastián Pereyra; tuvo una colisión por causas que se tratan de establecer, contra un Ford Ka patente NQD 650 manejado por la Jenifer Gómez. El conductor del rodado de menor porte quedó tirado sobre la cinta asfáltica sumamente dolorido, aunque consciente. Al lugar acudió el movil policial de Zona 7 y la ambulancia del SAME (unidad Nro. 3) a cargo del Dr. Fernando Rossi; que procedió a trasladar al motociclista al Hospital San José para su atención.





#Dato Choque en Av. Rivadavia y San Lorenzo. Ford Ka y Honda CBX 250 que circulaban en sentido a Las Acacias, la caída le provocó lesión en una pierna al motociclista oriundo de Tigre que se dirigía a un curso en Honda. SAME 3, CPzona 7 a cargo Sto. Capovila Of. Segovia pic.twitter.com/biwBatzW3Z — Daniel Trila (@dantrila) 28 de junio de 2019

Accidente entre un auto y una moto en Av. Rivadavia, zona barrio Villanueva

