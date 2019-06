Se impuso 78-72 como visitante sobre Honor y Patria y se recuperó de la derrota sufrida ante Independiente.

Por la 13ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana venció 78-72 a Honor y Patria de Capilla del Señor como visitante y se recuperó de la derrota sufrida en la jornada anterior ante Independiente en Zárate.

Con este resultado, el equipo dirigido por Sebastián Silva mejoró su registro a 8 victorias y 5 derrotas y llegó a los 21 puntos, consolidándose entre los cinco conjuntos que pelean por las primeras cuatro posiciones del certamen.

En Capilla del Señor, el Tricolor se quedó con un juego muy parejo, en el que terminó dos puntos abajo (33-31) la primera mitad. Sin embargo, en el tercer período comenzó a recuperarse con el dominio del tándem Runke-Hernández en el juego interior (16 puntos entre ambos en ese parcial). Y en el último cuarto, con buenas apariciones de Cáceres (9) y Santini (7) tomó ventajas en un partido que cerró desde la línea de libres (sus últimos ocho puntos llegaron por esa vía).

Los internos Runke y Hernández fueron los goleadores del CCC con 18 puntos cada uno, aunque también Santini (15), Cáceres (12) y Romani (11) sumaron en doble dígito. Por el lado de Honor y Patria, los mejores fueron Mendoza (19) y Sicardi (17).

Esta 13ª fecha del Oficial de la ABZC tenía pautados para anoche los restantes cuatro encuentros, pero las lluvias y la humedad habían llevado a suspender Presidente Derqui vs Campana Boat Club. Los demás encuentros eran: Defensores Unidos vs Central Buenos Aires, Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar y Atlético Pilar vs Independiente de Zárate.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

HONOR Y PATRIA (72): Santiago Sicardi (17), Maximiliano Gutiérrez (14), Federico Michelini (13), Juan Cruz Mendoza (19) y Gabriel Cedro (9) (FI) Emanuel Pastoriza (0), Francisco Martínez (0) y Mauro Leichner (0). DT: Marcelo Fernández.

CIUDAD DE CAMPANA (78): Facundo Romani (11), Camilo Cáceres (12), Joaquín Cazurro (4), Francisco Santini (15) y Rubén Runke (18) (FI) Agustín Hernández (18), Santiago Fernández (0) y Joaquín Aguilar (0). DT: Sebastián Silva.

PARCIALES: 18-18 / 15-13 (33-31) / 19-21 (52-52) / 20-26 (72-78).

JUECES: Joaquín Albertinsky y Sergio Verón.

GIMNASIO: Honor y Patria.