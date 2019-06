"Tirapiedras" roban material radioactivo

Fue sobre Ruta 9, tras atacar a un VW Gol que transportaba la fuente radioactiva de un equipo de control no destructivo utilizado en la refinería Axion. Al cierre de esta edición la policía había encontrado el peligroso objeto en perfecto estado y sin ser violentado. Los malvivientes habrían escapado. El alerta se recibió alrededor de las 20:30 de ayer: un VW Gol blanco esperaba sobre el puente de Ruta 9 que se encuentra a la altura de la cementera Holcin. Había sido atacado por tirapiedras, quienes habían robado el material radioactivo que transportaban. A los pocos minutos llegó al lugar un móvil del Comando Patrulla Campana, que precisamente a diario patrulla a partir del atardecer y durante toda la noche desde San Felipe hasta ese puente para disuadir a los "tira piedra" y brindar seguridad a cualquier vehículo que tenga que detenerse en ese trayecto por problemas mecánicos. El VW Gol se dirigía mano a Capital cuando fue sorprendido por los tirapiedras en jurisdicción del partido de Zárate, quienes lograron detener al vehículo luego de romperle la luneta trasera. Inmediatamente, un número indeterminado de malvivientes se acercaron al vehículo y le pegaron un culatazo en la nuca al conductor, y someter a su acompañante, para luego hacerse de valores y la fuente sellada de material radioactivo categoría B, con iridio 192 en su interior de un equipo de control no destructivo utilizado en la refinería Axion para realizar radiografías de ductos y cañerías. El conductor fue trasladado al Hospital San José por un móvil del SAME, al tiempo que se organizaba un rastrillaje coordinado entre varios móviles policiales de Campana y Zárate para dar con los malvivientes. Así, fue localizado el peligro objeto en perfecto estado, que fue abandonado en las inmediaciones del Centro de Gestión del Conocimiento, que se encuentra sobre el Kilómetro 83, sobre colectora Este, y quedó a cargo de la policía de Zárate y la autoridad regulatoria nuclear que tomó intervención de acuerdo al protocolo de seguridad correspondiente. En el lugar se hicieron presentes, también, personal de la empresa contratista que utiliza el equipo, además de Defensa Civil Campana y Gendarmería, además de la Dirección de Emergencias y Catástrofes de Zárate y Policía Ecológica. Al cierre de esta edición y a no se habría logrado dar con los malvivientes.

El VW Gol detuvo su marcha cuando le rompieron la luneta trasera de un piedrazo. Al conductor le pegaron un culatazo en la nuca y se llevaron la fuente, entre otros valores.





La fuente sellada de material radioactivo, categoría B, fue encontrada por la policía en las inmediaciones del Centro de Gestión del Conocimiento de Zárate. por suerte no había sufrido daño en su carcaza.





Personal de la empresa de control no destructivo que realiza tareas en Axion también se hizo presente en el lugar.

"Tirapiedras" roban material radioactivo

