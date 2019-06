Jugarán desde las 15.30 horas por la 12ª fecha de la Segunda División de la URBA.

Este sábado, Ciudad de Campana volverá a ser local cuando reciba la visita de Mercedes Rugby en un partido correspondiente a la 12ª y anteúltima fecha de la primera rueda de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

La última presentación del Tricolor en su cancha de Chiclana y Luis Costa fue el pasado 8 de junio, cuando venció 39-32 a Las Cañas por la 10ª fecha. Luego, por la 11ª, cayó el pasado jueves 20 frente al líder invicto, El Retiro, por 57-10.

Y hoy tampoco tendrá un compromiso sencillo el CCC: es que Mercedes viene de vencer 28-19 a Los Cedros como local en lo que fue su séptima victoria del año. De esta manera, además, trepó a la tercera ubicación con 34 unidades, aunque está lejos de los 50 puntos que acumula El Retiro.

Por su parte, los dirigidos por César Gigena tienen registro de 3 victorias y 8 derrotas en 11 presentaciones, lo que le ha permitido cosechar 16 puntos y ubicarse hoy en el 11º lugar de la tabla. Por ello necesitan sumar: para alejarse del fondo.

La fecha de esta tarde se completa con los siguientes encuentros: Del Sur Rugby vs El Retiro, Los Cedros vs Gimnasia de Ituzaingó, Tiro Federal de San Pedro vs Virreyes, San Miguel vs Varela Jr, La Salle vs Club Argentino y Las Cañas vs Atlético Chascomús.