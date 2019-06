MACRI EN EL G20 El presidente Mauricio Macri compartió ayer durante la Cumbre del G20 en Japón una conversación con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump; de Francia, Emannuel Macron; de Gran Bretaña, Theresa May, y de Alemania, Angela Merkel, entre otros líderes mundiales. Macri también mantuvo diálogos con sus pares de China, Xi Jinping; Canadá, Justin Trudeau; de Australia, Scott Morrison; de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien lo invitó a visitar su país, y de Chile, Sebastián Piñera. Estas charlas se fueron sucediendo en distintos tramos de las deliberaciones, y según se informó oficialmente en "todas ellas se avanzó en un análisis sobre la marcha de la economía global", mientras Macri en el discurso de apertura de las sesiones expresó su satisfacción por las señales de recuperación que está mostrando la economía argentina. Trascendió que los líderes mundiales le volvieron a expresar su respaldo a Macri por las reformas que impulsó en la Argentina, al igual que sucediera hace seis meses cuando Buenos Aires fue sede de la Cumbre del G20, mientras que también recibió algunas muestras de intriga por el proceso electoral que se pondrá en marcha en agosto con las PASO. DOLAR EN BAJA El dólar finalizó ayer viernes con tendencia negativa y acumuló a lo largo de junio una baja de $2,40 al cotizar a $43,70 ante una mejora en la oferta de divisas en la city porteña. Según un promedio publicado por el Banco Central, la moneda norteamericana terminó este viernes a $41,44 para la punta compradora y a $43,70 para la vendedora. A mitad de la rueda, profundizó el ritmo descendente, pero con el correr de las horas limitó sus movimientos para perder 24 centavos frente al jueves. Así, terminó el mes con una caída de 5,4%; aunque en el año sumó un 13,5%. En Banco Nación, el dólar terminó a $43,50; mientras el precio más elevado fue expuesto en Banco Galicia a $43,90. El dólar mayorista operó a $42,46, por lo que a lo largo de junio experimentó una merma de $2,29. ESPERT AUTORIZADO La jueza María Romilda Servini autorizó ayer la candidatura presidencial del economista liberal José Luis Espert al rechazar una impugnación que había sido presentada por Claudio Gabriel Molina. Con esta decisión, Espert y Luis Rosales podrán competir en las PASO del 11 de agosto con el partido Unir. En su impugnación, Molina afirmó que había presentado su candidatura presidencial por el partido Unir antes que Espert, sin embargo, la jueza consideró que en el pedido que hizo ante la Justicia Electoral, Molina no presentó la documentación pertinente para respaldar esa afirmación más allá de una declaración jurada. Además, Servini explicó que los apoderados del partido Unir "plantean la falta de legitimación" de Molina y "niegan cualquier tipo de presentación ante la Junta Electoral". La jueza también agregó que "el impugnante no acude a esta sede a través de las vías que le otorga la ley electoral. Por el contrario, utiliza como medio para cuestionar la falta de proclamación de la lista por la que pretende ser candidato, la impugnación -sin ningún argumento jurídico o documentación que avale su postura-". GRIPE A El Hospital Garrahan alertó ayer sobre un significativo aumento de circulación de Influenza A H1N1, productor de gripe A, que afecta a niños y adultos. La Unidad de Virología Molecular del hospital detectó un fuerte aumento respecto al año pasado de casos de H1N1. Según informó el hospital, "la situación epidemiológica de las enfermedades respiratorias de este año, comparte el comportamiento de las infecciones respiratorias estacionales históricas y se asemeja más a lo ocurrido en el año 2017". El virus de la gripe A H1N1 circula ahora como un virus estacional y está incluido en la vacuna antigripal actual, el modo más efectivo de prevención.

