La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jun/2019
Escritor zonal difunde su nuevo libro en Editorial Planeta







Se trata del vecino zarateño Mauro Croche quien es autor del thriller de terror y misterio titulado "Las Crónicas Sobrenaturales de Milena Crow". A partir de Julio, estará disponible en las librerías de todo el país. El joven cuenta con más de 350 mil seguidores en Facebook. "Es una novela del género de terror y suspenso, que trata sobre una investigadora paranormal (Milena Crow) que recorre el mundo en busca de fenómenos inexplicables para la ciencia, como casos de niños fantasmas, exorcismos, tablas ouija, etc. Sin embargo, Milena un día comienza a sufrir el ataque de una misteriosa fuerza, que altera y destroza totalmente su vida, poniendo incluso en peligro la vida de su hijo...", así sintetiza Mauro Croche (41) su nuevo libro titulado "Las Crónicas Sobrenaturales de Milena Crow". El vecino zarateño escribe desde los nueve años, pero asegura "mi carrera literaria recién empezó a mis 35, cuando comencé a publicar mis cuentos en un blog". El blog dio paso a una página de Facebook, en donde comenzó a desarrollar un concepto novedoso: los "chat stories" o "historias de terror por whatsapp". Estos cuentos, que prescinden de la narrativa tradicional y son contados a través de capturas de pantalla de la famosa aplicación de chats, le posibilitaron crecer exponencialmente, a tal punto que fue noticia en los diarios más importantes de Argentina, España y México. Croche considera que las redes sociales son, hoy en día, una gran herramienta para la promoción de los artistas. "Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis", aclara y agrega "casi todas las historias que escribo tienen un trasfondo verídico y son utilizadas en muchas escuelas para incentivar la lectoescritura en los chicos". El autor en diálogo con LAD asegura que escribe casi siempre de noche, y como es una persona algo supersticiosa; "me rodeo de ciertos objetos para buscar "inspiración": un juguete de mi infancia, un duende de cerámica o una calavera tallada en madera, que compré en una tienda de antigüedades. Sé que es una ingenuidad, pero si no tengo estos objetos cerca, siento que mis ideas escasean y ya no puedo seguir escribiendo". Hoy, Croche cuenta con 350 mil seguidores en Facebook, y 150.000 en Instagram. Cada una de sus historias, que publica todos los viernes son leídas por miles de lectores de todo el mundo. Su viralidad en las redes le permitió acceder a otros proyectos. Como todo escritor su sueño es ser contactado por una "editorial grande" y Croche hoy celebra que su nuevo libro, "Las Crónicas Sobrenaturales de Milena Crow" (co-escrito con la autora mexicana Elizabeth Valky), fue publicado por la prestigiosa Editorial Planeta, bajo el sello Martínez Roca. A partir de Julio estará la venta en todas las librerías del país. ESTUDIOS Y TRABAJOS Estudió Literatura en la Universidad de Buenos Aires y luego Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Luján. Publicó los libros "Oscuridad" (fue un éxito de ventas, agotando su primera edición en apenas 48 horas), "Terror por Whatsapp" y "El Último Zombie", además de haber participado en la colección "Buenos Aires Fantástica" junto con otros 48 autores. Realizó un corto cinematográfico para el programa uruguayo "Voces Anónimas", y la escritura del guión de "A night of horror: Nightmare radio", película de producción neozelandesa que fue presentada en el Festival de Cannes en el pasado mes de mayo. PARA VER MÁS MATERIAL Facebook: @maurocrocheterror Instagram: @maurocroche https://www.maurocroche.com/



