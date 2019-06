José Abel Perdomo

En plena campaña electoral y como diría el primer mandatario "pasan cosas". Al inédito apagón del día del padre que afectó prácticamente a todo el país se sumó esta semana el corte por cuatro días del suministro de energía eléctrica en la ciudad de La Plata. El primero se debió al colapso del sistema de transporte y el segundo a fallas en la distribución, ambos como consecuencia de la falta de mantenimiento adecuado debido a la falta de inversión por parte de las empresas concesionarias. El principal argumento a la hora de tratar de justificar el injustificable y astronómico aumento en las tarifas que se conoce como tarifazo fue precisamente la necesidad de garantizar las inversiones necesarias para poder realizar un servicio de calidad que ponga a los usuarios a resguardo de cortes. Los hechos están demostrando la falacia de este argumento a lo que debemos agregar algunos datos que se han conocido. Según un estudio de la reconocida Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) los escandalosos aumentos de tarifas durante el gobierno Cambiemos representan una transferencia de recursos de los usuarios hacia las empresas de 17.000 millones de dólares. Recordemos que este sector está compuesto por un reducido grupo de empresas casi todas relacionadas con el elenco gobernante. Veamos el caso EDELAP que es la concesionaria de la zona de la ciudad de La Plata. Según datos suministrados por la propia empresa, durante el año pasado tuvo una facturación de 7.500 millones de pesos con una ganancia de 2.528 millones y una inversión de sólo 720 millones. El cable que originó el problema tiene más de 50 años de antigüedad y su tendido fue realizado por la empresa SEGBA a la que pocos recuerdan. Resulta evidente que los tarifazos tuvieron como principalísimo objetivo asegurar ganancias siderales para unos pocos en detrimento de los consumidores. Estas "cosas que pasan" suceden en medio de la debacle socio-económica de una sociedad a la que le queda poca capacidad de aguante y que complica seriamente las posibilidades del macrismo para las PASO dado que no alcanza con rifar divisas para mantener al dólar planchado hasta después de las elecciones y tomar algunas medidas que alivien tenuemente la situación de algunos para lograr que se ilusionen con que "lo peor ya pasó" y se empiece a dar vuelta la taba culera. Si bien esta estrategia les dio buen resultado en 2017 la gente se acuerda lo que fue el 2018, una vez que habían pasado las elecciones, ya saben que como decían nuestros mayores es pan para hoy y hambre para mañana máxime cuando la pobreza trepó al 31% y para hoy no hay pan porque está muy caro. Para que no queden dudas el Ministro de Hacienda y representante del FMI Nicolás Dujovne se encargó de garantizar a inversores de Estados Unidos que de ganar impondrán las reformas laboral y previsional las que le significarán mayores ganancias y mejores posibilidades de cobro. Que el gobierno está dispuesto a hacer lo indecible para lograr ganar las elecciones es notorio. Ahora las empresas pueden aportar para las campañas y como todos sabemos esos dineros irán fundamentalmente para "Juntos para el Cambio" lo que les garantiza no preocuparse por los gastos. Para acrecentar la diferencia de billetera el gobierno redujo a la mitad los espacios para las propagandas electorales en radio y televisión, afectando mayormente a quienes tienen menos recursos.

Opinión:

Más de lo mismo

Por José Abel Perdomo

