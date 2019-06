La política termina siendo el opio de los pueblos, ideologías adulteradas y relativizadas. Usureros preocupados por la desigualdad y por algún cargo político a ocupar, no tienen presencia ni carisma, apuestan por "el Estado de Bienestar" pero se gradúan pagando en el sector privado. Hablan de pobreza y no la vivieron, aspirantes a fotógrafos y falsos historiadores, simples especuladores que se acostumbraron a vivir a costa del pueblo trabajador endeudado. Usando la militancia y la falsa caridad se encubre muchas veces la vagancia, buscan prestigio y renombre en el mundo sindical, con mucha labia y ansias de escritorio andan ensayando discursos y repertorios, de promesas incumplidas no resisten archivo. Lo que importa es llegar y perpetuarse en el poder, se junta el roto y el descocido para armar alianzas y así poder lograr objetivos personales. El arte de mentir y la falta de lealtad son parte de las reglas del juego, se escucha "vamos por todo", "es con todos" pero es un "todos contra todos", no unimos igual aunque estemos "todos" peleados. Disidencias y divisiones, los partidos políticos ya no existen, la política no se reinventa, siempre son las mismas caras.

¿Qué dirían nuestros grandes próceres si vivieran? Seguramente: que lamentable que nos represente este tipo de gente.

Les encanta ver sus nombres en los pasa-calles, salir en la tele, en el diario y verse en los banners publicitarios (además de ir acomodando a todo el entorno). No importa si no tienen capacidad o si son impresentables, igual hay que acompañar y defender al compañero a capa y espada. Se usan problemáticas y tragedias con fines políticos, muchos pañuelos y poca claridad de propuestas. En el año electoral son más visibles "las miserias humanas", si pensas distinto sos enemigo, campaña del miedo y escrache, se pelean familiares, amigos y desconocidos. Criticamos a nuestros alumnos pero en el sistema educativo y en oficinas del Estado hay mucha gente maleducada, inepta, chismosa, patotera que carecen de ética profesional. Hacen leña del árbol caído, no respetan a la gente nueva preparada (porque ellos se quedaron en el tiempo) entonces fogonean conflictos y generan malestar en el entorno laboral. Los mismos que hablan de sacar adelante el país "trabajando" conocen el estatuto a la perfección (hecha la ley, hecha la trampa). Otros tuvieron superposición horaria con cargos municipales por décadas cobrando dos sueldos (uno de ñoqui) pero una firma corrupta lo abalaba garantizándoles impunidad, esta gente habla de equidad, justicia y desigualdad. Cuatro de copas, babosos y vende humo que la juegan de "langas" tenemos de sobra en nuestra ciudad, avergüenzan a nuestras instituciones y todos los conocemos ¿Es con todos ellos que saldremos adelante?, yo creo que no, no vuelven más de lo que hicieron, existe la condena social que con el dinero y el marketing no se puede tapar. Tendremos que tener fe que vamos a salir de la crisis política y socioeconómica entre todos, renovando las esperanzas. Es responsabilidad de todos contribuir para luchar por una sociedad inclusiva que brinde herramientas y recursos para que todos podamos tener una vida digna (educación- trabajo- salud- vivienda y movilidad social) un buen comienzo que recomiendo es que cambiemos el enfoque de la crítica y hagamos un mea culpa. Tener autocritica, mejorar y sobre todo corregir errores, mañas y malos hábitos es el único camino posible y coherente para poder sentarse a dialogar, mientras reina la intolerancia y la doble moral seguiremos reproduciendo los mismos modelos, repetiremos los mismos errores y profundizaremos la involución.

Nahuel Sanchez-Bredle / Docente y coordinador de "Grupo Solidario Donaciones Campana 1"