Olga García

El gobierno buscó eliminar las PASO en forma totalmente ilegal, era un recurso para no mostrar su situación de derrota, no lograron imponer esa medida. Como bien lo dijo el diputado Agustín Rossi era un "mamarracho parlamentario". Tuvieron incluso rechazo desde sectores oficialistas como Pichetto que veía que el tiempo para implementarla no era suficiente. Las operaciones tramposas que intentaron aplicar fracasaron, incluso el ensayo de proscripción de José Espert para absorber sus votos. La gobernadora Vidal no se asomó a defenderse por el terrible corte de luz que padecieron en La Plata. La falta de inversión en mantenimiento creó un problema de luz internacional que afectó varios países americanos. También el que sufrieron los platenses sucede porque las empresas que producen energía cobran mucho pero no invierten lo necesario atender el consumo. Los argentinos seguimos teniendo profundos anticuerpos contra la derecha impopular. Dijo Aníbal Fernández "Vamos a dar vuelta esta página negra". Realmente nuestra historia muestra etapas que enfrentan los objetivos sostenidos por proyectos de sectores impopulares, han encontrado resistencias profundas, somos un país con organizaciones obreras que no logran eliminar, existe participación activa que no se resigna al empobrecimiento que intenta imponer esta etapa del capitalismo. El daño producido por los cuatro años del gobierno actual es tan profundo que será necesario un sector social amplio, un acuerdo con todos los que quieran lograr una patria más justa. Los cambios son necesarios en todo nivel, la nación, las provincias, los municipios, los proyectos de gobierno en general están ligados a la concepción ideológica de quienes los protagonizan. Macri deja un país incendiado por las crisis de inflación, desempleo, caída industrial, endeudamiento nacional. No hay ninguna señal positiva que surja de la gestión oficialista. Activemos anticuerpos de resistencia.

Opinión:

Sigamos resistiendo

Por Olga García

