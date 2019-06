La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jun/2019 Destino Alaska:

A DARLE NAFTA Se acerca el final de la aventura, pero Gonzalo necesita más empuje que nunca. El campanense continúa vendiendo los diarios de viaje que escribió y también el nuevo que planea arrancar cuando esté de regreso. Sea en formato papel o digital, estos ejemplares pueden conseguir contactándose con el 3489323222 o escribiendo al grupo de Facebook "Mis viajes en moto".





El campanense llegó este jueves a la ciudad de Vancouver y estima arribar a Prudhoe Bay en días. Está más cerca de su sueño que nunca. A menos de 3 mil kilómetros de su meta, el pueblo de Prudhoe Bay en el techo de Alaska, el campanense Gonzalo Firpo comienza a transitar los últimos caminos que lo llevarán a cumplir su sueño americano. Firpo, que partió a fines de marzo con el objetivo de unir en moto los dos extremos del continente, atravesó la costa oeste de los Estados Unidos y este jueves se encontraba en Chilliwak, una ciudad cerca de Vancouver, en la Columbia Británica de Canadá. La travesía de Firpo por Norteamérica comenzó en México, país que recorrió de punta a punta hasta llegar a Arizona. Allí disfrutó de un atardecer en el imponente Gran Cañón del Colorado, pasó por Las Vegas -aunque sin tentar la suerte- y enfiló hacia San Francisco. "Una ciudad muy grande, enorme, tremenda. Por algún libro que leí en mi infancia tenía ganas de conocerla y cruzar el Golden Gate. Lo hice de día y de noche, y pude ver sus luces y su magia", relató el motociclista en su contacto semanal con La Auténtica Defensa. "De ahí le apunté al norte por la carretera 101, una delicia, aunque nada que envidiarle tienen las rutas de nuestra Patagonia; por ahí los pinos son un poco más grandes", añadió el aventurero. Firpo pasó por ciudades como Longbeach y Portland y finalmente arribó a Canadá, el país número 14 en su aventura americana. En Chilliwak aprovechó para descansar del asiento de la moto y recargas pilas para su último tramo rumbo al Círculo Polar Ártico. "Falta, hay que atravesar toda Canadá, volver a entrar a Estados Unidos, pero por lo menos llegué a este punto estratégico, muy contento, feliz, con el puño cerrado en alto", contó Firpo. ¿Qué asoma en el horizonte? Antes de cruzar por Alcan Border, el paso hacia Alaska, Firpo tiene planeado recorrer algunos glaciares y zonas montañosas canadienses. Estima entrar a Alaska en algún momento de la semana que viene. Pero no irá derecho a Prudhoe Bay: antes tiene planeado recorrer localidades como Tok y Fairbanks. Irá saboreando de a poco la cima de su travesía. "Estoy cerca de la meta y lejos de casa, de mis hijas, de mis amigos y de mi ciudad. Pero estoy muy feliz. Mirando en retrospectiva los países que he conocido, los amigos en el camino y el Mar Caribe, creo que no me va a alcanzar un libro para contarlo todo", avisó el campanense. Es que tiene miles de kilómetros para relatar.

El campanense admirando el Golden Gate.





Firpo bajo el cartel de bienvenida a Las Vegas, ciudad de majestuosos casinos y hoteles.



