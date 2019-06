La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jun/2019 Alumnos de la Escuela Nº3 del barrio Las Acacias juraron lealtad a la Bandera







Fue este miércoles por la mañana con un gran despliegue, contó con la visita de Prefectura y de los Veteranos de Malvinas. Al finalizar el acto protocolar, alumnos, docentes y padres caminaron por las calles del barrio con una bandera de 150 metros. La celebración de una fecha patria debe ser aprovechada para estimular, sobre todo entre los más chicos, el interés por la historia de la Nación y el sentimiento patrio. Por ejemplo, la utilización de símbolos como la escarapela es una costumbre que no debería desdibujarse. En este caso, este miércoles por la mañana, la Escuela Nº3 del barrio Las Acacias celebró el Día de la Bandera Argentina con un gran despliegue. "Fue un acto muy emotivo, se hizo con un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa. Es de destacar la labor de Araceli Pianetti, la secretaría que se pone al hombro todos los días la escuela", comentó Miriam Migueles, una de las profesoras de la escuela. Primero se realizó un acto protocolar en el SUM de la institución. Allí se habló un poco de historia y de lo que significa esta fecha. Luego hubo un show artístico por parte de los alumnos y al finalizar se hizo entrega de los diplomas y medallas tras haber jurado lealtad a la bandera. La Escuela de Prefectura Naval Argentina acompañó el momento ya que se encuadra en el "Proyecto Abanderarse" que en diferentes instituciones educativas de nuestra localidad posibilita la participación de los alumnos de 4° Grado, en el acto de Juramento de la Bandera realizado por los cadetes de prefectura. También estuvieron presentes Veteranos de Malvinas. La novedad de la jornada fue que luego del emotivo acto tanto los alumnos, docentes y padres caminaron por las calles del barrio con una bandera que medía 150 metros. La bandera fue confeccionada por María Ester Soria auxiliar de la escuela turno tarde y la mamá de Zaira Hasel. "La tela de la bandera se compró con el dinero de las familias", detalló Araceli. Dentro del proyecto institucional "Argentina, mi país", "se saca a la calle, al barrio y se muestra cómo se está trabajando en relación a la identidad nacional, para que los vecinos se acerquen, participen y colaboren con la institución porque hace mucha falta", cierra la secretaría Pianetti. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN La Escuela Nº3 actualmente no cuenta con director/a ni vicedirector/a porque aún no fueron designados. En marzo se jubiló la directora. Además se encuentra en obra, se están cambiando techos y baños y se comparten las instalaciones con la secundaria.

Alumnos posan con sus diplomas y medallas





Despliegue de la bandera de 150 metros.

#Dato alumnos de la Escuela N°3 de barrio Las Acacias juraron la Bandera, con la visita de Prefectura y Veteranos de Malvinas realizaron un despliegue y marcharon con la Bandera Argentina. pic.twitter.com/ZTVzrCKSYQ — Daniel Trila (@dantrila) 26 de junio de 2019 Bandera de 150 metros desplegada por los alumnos, padres y docentes de la EP N°3 de Las Acacias !!! pic.twitter.com/vC4ZoiPl0V — Miriam Migueles (@Mirpm) 26 de junio de 2019

