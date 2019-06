Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 29/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 29/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Copa América:

Argentina venció a Venezuela y ahora va por Brasil Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Copa América:

Argentina venció a Venezuela y ahora va por Brasil







Se impuso ayer 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. De esa manera avanzó a semifinales y jugará el clásico con el local por el boleto a la final el próximo martes a las 21.30 horas en Belo Horizonte. La Selección Argentina sigue por el mismo camino en esta Copa América "Brasil 2019": sin brillar, pero de menor a mayor. Ayer fue otra muestra de ello: derrotó 2-0 a la muy mejorada Venezuela por los Cuartos de Final en un partido disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Para construir y argumentar esta victoria fueron determinantes los primeros 20 minutos del encuentro, en los que Argentina dominó a partir de su presión alta, la rápida recuperación del balón y también por la capacidad de Lautaro Martínez y Agüero para ganarles a los centrales venezolanos. Así comenzó a generar peligro concreto, especialmente a partir de pelotas aéreas que al elenco Vinotinto le costaba defender. De hecho, a los 9 minutos, un córner pasado derivó en un remate cruzado de Agüero que Martínez desvió de taco para abrir el marcador. Los dirigidos por Scaloni no pudieron aprovechar su mejor momento para extender la ventaja (Messi sigue sin aparecer con el esplendor que acostumbra en Barcelona) y con el correr de los minutos el juego se fue emparejando, aunque a Venezuela le costó generar en los metros finales, mientras que Argentina tuvo dos buenas oportunidades en centros al corazón del área para Pezzella y Martínez. En el arranque del segundo tiempo, una gran habilitación de Leandro Paredes dejó al atacante del Inter de cara al segundo tanto, pero la definición del Toro se fue rozando el palo. De allí en adelante, Venezuela se fue adueñando del trámite, aprovechando que Argentina le cedió el balón sin tener en su formación especialistas defensivos. Así, el equipo nacional fue agrupando cada vez más jugadores en terreno propio y quedó lejos de poder construir contragolpes peligrosos. La Selección Vinotinto se convirtió en un equipo de riesgo, con los desbordes de Machis a Foyth (jugó como lateral derecho), y encontró su situación más clara a los 25 minutos, con una llegada de Hernández a espaldas de Tagliafico que obligó a una brillante respuesta de Armani para tapar la definición cruzada del jugador venezolano. Para salir de esa situación, Scaloni apostó por buscar aire y velocidad para el contragolpe (Di María por Martínez) y mayor control del balón (Lo Celso por Acuña). Y los cambios, aunque cuestionables, le dieron resultados. Y a los 29, Lo Celso aprovechó un rebote que dio el arquero Fariñez a remate de Agüero (tras presión de De Paul) para convertir el tranquilizador 2-0. De allí al final, Argentina sufrió en un par de córners de una Venezuela que buscaba descontar, pero también contó con oportunidades de contrataque para llegar al 3-0. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el final del partido señaló un nuevo paso al frente del Seleccionado, que ahora tendrá un examen enorme: enfrentar en semifinales a Brasil el próximo martes a las 21.30 horas en Belo Horizonte. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (2): Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña (ST 22m Giovani Lo Celso); Lionel Messi, Lautaro Martínez (ST 18m Ángel Di María) y Sergio Agüero (ST 39m Paulo Dybala). DT: Lionel Scaloni. VENEZUELA (0): Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago (ST 10m Yeferson Sotelo), Roberto Rosales (ST 37m Luis Seijas); Júnior Moreno; Jhon Murillo, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Darwin Machís (ST 25m Josef Martínez); y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel. GOLES: PT 9m Lautaro Martínez (A). ST 29m Giovani Lo Celso (A). ESTADIO: Maracaná, en Río de Janeiro. ÁRBITRO: Wilmar Roldán (Colombia).

EL FESTEJO DE LAUTARO MARTÍNEZ CON MESSI, OTAMENDI Y PAREDES CHILE ELIMINÓ A COLOMBIA Después de igualar sin goles en los 90 minutos y tras sufrir la anulación de dos tantos vía VAR, la Selección de Chile venció anoche 5-4 en los penales a Colombia y avanzó a las semifinales de esta Copa América, donde ahora espera por el ganador del duelo que hoy protagonizarán Uruguay y Perú desde las 16.00. En el Morumbí de San Pablo, los trasandinos, actuales bicampeones de la Copa América, no fallaron desde los 12 pasos: Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez convirtieron sus remates en la serie de penales y festejaron, aprovechando el yerro de William Tesillo para Colombia (sí anotaron James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado y Yerry Mina).

Copa América:

Argentina venció a Venezuela y ahora va por Brasil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: