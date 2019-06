A causa del clima reinante, fueron suspendidos los tres partidos programados para hoy por la fecha 8 del Oficial: Villa Dálmine vs Juventud Unida, Def. de La Esperanza vs Desamparados y Atl. Las Praderas vs Real San Jacinto. A continuación la nota publicada en nuestra edición de papel, antes de conocerse la suspensión de los partidos: LIGA CAMPANENSE: HOY COMIENZA LA 8ª FECHA DEL TORNEO OFICIAL Si las lluvias lo permiten, se disputarán tres partidos, dos del Grupo A y uno del B. La Liga Campanense de Fútbol programó para este fin de semana la octava fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División con tres partidos para este sábado y otros cinco para mañana domingo. Claro está: siempre que las lluvias anunciadas para estos días (y que comenzaron ayer) lo permitan. GRUPO A La jornada de esta zona se iniciará con una nueva presentación del líder, Villa Dálmine (18 puntos), que buscará su séptima victoria frente a Juventud Unida (4) en un partido que se jugará desde las 14.30 horas en el predio de divisiones juveniles del Violeta. Además, hoy también saldrá a la cancha Defensores de La Esperanza (3º con 13 puntos), que intenta consolidarse en el lote de los tres primeros. En esta oportunidad enfrentará a Desamparados (5), que viene de conseguir su primera victoria al superar 1-0 a El Junior. Uno que ya sabe que sumará de a tres es Malvinas (3), que logrará su primer triunfo del torneo dado que debía medirse en esta fecha con Deportivo Río Luján, que abandonó el certamen. En tanto, para mañana domingo quedaron las presentaciones de Mega Juniors (2º con 15 puntos), que juega ante El Junior (2); y de Deportivo San Felipe (4º con 11), que se medirá ante Lechuga (6). Fecha libre tendrá Deportivo San Cayetano (11). GRUPO B La acción de esta zona se abrirá con el duelo que disputarán hoy Real San Jacinto (5º con 10 puntos) y Atlético Las Praderas (6º con 8), dos equipos que buscan puntos para meterse en la lucha por las primeras posiciones. Los líderes de esta zona se presentarán mañana: Atlético Las Campanas (14) jugará como local frente a Las Palmas (6), mientras que La Josefa (14) también será local ante Barrio Lubo (4). El tercero, Villanueva (11), tendrá fecha libre, en una jornada que se completará con el partido que Otamendi (4º con 10 puntos) disputará frente a Albizola (7º con 7). En tanto, Leones Azules (1) sumará su primera victoria del certamen porque debía enfrentar a Puerto Nuevo, equipo que ya se retiró de este Torneo Oficial. TORNEO OFICIAL – 8ª FECHA SÁBADO - 14.30 horas: Villa Dálmine vs Juventud Unida / En Villa Dálmine - 15.00 horas: Def. de La Esperanza vs Desamparados / En Leones Azules - 15.00 horas: Atl. Las Praderas vs Real San Jacinto / En Lechuga DOMINGO - 13.00 horas: El Junior vs Mega Juniors / En Lechuga - 13.00 horas: Otamendi FC vs Albizola / En Las Campanas - 15.30 horas: Lechuga vs Dep. San Felipe / En Lechuga - 15.30 horas: Atl. Las Campanas vs Las Palmas / En Las Campanas - 15.30 horas: La Josefa vs Barrio Lubo / En La Josefa TORNEO FEMENINO: FECHA 11 Para hoy está programada la 11ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Será en cancha de La Josefa, desde las 10.00, siempre que las lluvias lo permitan. Esta jornada, que cerrará la primera rueda, tendrá la siguiente programación: Las Palmas "A" vs Defensores de La Esperanza (10.00), Juventud Unida vs Mega Juniors (11.20), Las Palmas "B" vs Villanueva (12.40), Otamendi FC vs Las Palmas "C" (14.00) y Deportivo San Felipe vs Leones Azules (15.20). Queda libre: La Josefa. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 22 puntos; 2) La Josefa y Las Palmas "A", 21 puntos; 4) Otamendi FC, 18 puntos; 5) Las Palmas "B", 14 puntos; 6) Leones Azules, 12 puntos; 7) Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza y Las Palmas "C", 8 puntos; 10) Mega Juniors, 7 puntos; 11) Villanueva, 1 punto.

#LigaCampanense | Por las inclemencias climáticas fue suspendido el partido de esta tarde entre Villa Dálmine y Juventud Unida, correspondiente a la 8° Fecha del torneo. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de junio de 2019 #LigaCampanense Por las lluvias, fueron suspendidos los tres partidos programados para hoy por la fecha 8 del Oficial: Villa Dálmine vs Juventud Unida, Def. de La Esperanza vs Desamparados y Atl Las Praderas vs Real San Jacinto. pic.twitter.com/igmaG7oWEX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de junio de 2019

Liga Campanense:

Por la lluvia, fue suspendida la 8ª fecha del Torneo Oficial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: