Breves: Polideportivas

FIRMÓ ESCRITURA El Club San Lorenzo de Almagro firmó ayer la escritura de los terrenos radicados en avenida La Plata, en el barrio de Boedo, que lo habilitan a tomar posesión a partir del 1º de julio. Allí, en su lugar histórico, el Ciclón construirá el nuevo estadio. Matías Lammens, presidente del club, Marcelo Tinelli, vicepresidente, Roberto Álvarez, vice segundo, y Miguel Mastrosimone, secretario general, participaron del acto realizado en la escribanía Pantín. "Es un día muy emocionante y quiero agradecer a todos los que creyeron. Cuando estamos unidos, hacemos cosas imposibles", afirmó el mandamás del Ciclón. MUNDIAL FEMENINO En el segundo cruce de Cuartos de Final del Mundial Femenino "Francia 2019", Estados Unidos, único no europeo en carrera, venció 2-1 a la Selección local y se convirtió en el rival de Inglaterra en semifinales. Los otros dos encuentros de semifinales se disputarán hoy: desde las 10.00 jugarán Italia vs Holanda y a partir de las 13.30 lo harán Alemania vs Suecia. JAGUARES FINALISTAS Con una soberbia actuación, dominando el juego en diferentes facetas, los Jaguares derrotaron ayer 39-7 a Brumbies de Australia en cancha de Vélez Sarsfield (con más de 30 mil espectadores) y de esa manera alcanzaron por primera vez en la historia la definición del Super Rugby. Los puntos de la franquicia argentina llegaron por intermedio de tries de Tomás Cubelli, Tomás Lavanini, Matías Orlando (2) y Emiliano Boffelli, mientras que Joaquín Díaz Bonilla sumó dos penales y cuatro conversiones para redondear los 39 puntos. El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada espera ahora por el vencedor de la otra semifinal que disputarán dos equipos de Nueva Zelanda: los bicampeones Crusaders (que suman nueve títulos del Super Rugby) y Hurricanes. NUEVA VICTORIA En el inicio del último weekend de la Liga de Naciones de Vóley, la Selección Argentina logró su tercera victoria consecutiva al derrotar 3-1 a China en Brisbane, Australia. Con parciales de 25-17, 20-25, 25-21 y 25-19, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez logró su séptimo triunfo en la competencia. En la madrugada de hoy, el combinado nacional enfrentaba a Rusia (desde las 3.00), mientras que a las 3.00 del domingo cerrará su participación frente a Australia. WIMBLEDON SORTEADO El próximo lunes comenzará el tradicional torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año y el único que se juega sobre césped. Y ayer se realizó el sorteo del cuadro principal, que tendrá a seis tenistas argentinos, quienes afrontarán los siguientes debuts: Diego Schwartzman vs el australiano Matthew Ebden; Leonardo Mayer vs el letón Ernests Gulbis; Guido Pella vs el rumano Marius Copil; Juan Ignacio Londero vs el francés Benoit Paire; Federico Delbonis vs el británico Daniel Evans; y Guido Andreozzi vs el serbio Laslo Djere. En tanto, los tres primeros del ranking mundial tendrán los siguientes enfrentamientos: el español Rafael Nadal ante el japonés Yuichi Sugita; el suizo Roger Federer ante el sudafricano Lloyd Harris; y el serbio Novak Djokovic vs el alemán Philipp Kohlschreiber. MUNDIAL SUB 19 La Selección Argentina Sub 19 comenzará hoy su camino por el Mundial de la categoría que se disputará en Grecia. Este sábado, desde las 12.15 horas, debutará frente a Rusia por la primera fecha del Grupo C. Mañana domingo a las 14.00 jugará ante Fillipinas; y el martes cerrará esta fase enfrentando al local Grecia desde las 14.30. El plantel argentino cuenta con muchos jugadores que despiertan grandes expectativas y tiene como principales figuras al escolta Leandro Bolmaro (2,00 metros, Barcelona de España) y al pivot Francisco Cáffaro (2,14 metros, Universidad de Virginia).

Breves: Polideportivas

