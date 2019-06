La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jun/2019 Básquet:

Liga Junior; El CCC juega hoy en Bahía Blanca







Enfrenta a Estudiantes en el primer partido de la serie al mejor de tres. Esta noche, desde las 20.00, Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Estudiantes de Bahía Blanca en el cruce eliminatorio de la segunda fase de la Liga Provincial Sub 19. El Tricolor ganó sus diez compromisos en la primera fase (fue el mejor de la Zona Norte 1) y por eso quedó en el 2º lugar del ordenamiento general, apenas por detrás de Gimnasia y Esgrima de La Plata (también 10-0). Así, a los chicos dirigidos por Sebastián Silva les tocó cruzarse ahora con el elenco bahiense (con record de 7-5 quedó 17º de la General) en una serie al mejor de tres partidos que clasificará a uno de los tres triangulares finales de esta Liga Provincial. El primer encuentro se disputará esta noche en Bahía Blanca y luego la serie se cerrará en Campana con el segundo juego y el eventual tercer partido (6 y 7 de julio son las fechas pautadas para esos compromisos). Los demás duelos de esta instancia serán: Gimnasia de La Plata (1) vs Somisa de San Nicolás (18), Bahiense del Norte (3) vs Náutico Zárate (16), Ciudad de Saladillo (4) vs Universal de La Plata (15), IAE de Mar del Plata (5) vs Sportivo Escobar (14), 9 de Julio de Bahía Blanca (6) vs Kimberley de Mar del Plata (13), Gimnasia de Pergamino (7) vs Unión Vecinal de La Plata (12), Independiente de Zárate (8) vs Unión de Mar del Plata (11) y Atenas de La Plata (9) vs Quilmes de Mar del Plata (11).

EL EQUIPO DEL CCC QUE HOY SE PRESENTARÁ EN LA CAPITAL DEL BÁSQUET. PRESELECCIÓN SUB 13 Tres jugadores del Club Ciudad de Campana fueron convocados por segunda vez para participar de los entrenamientos de la Preselección Sub 13 de la Asociación de Zárate-Campana (ABZC). Se trata de Danilo Beber, Valentín Monzón y Valentín Weinzettel, quienes hoy estarán bajo las órdenes del entrenador Juan Negro en la práctica que se desarrollará en el gimnasio de Defensores Unidos de Zárate. Además, por el Campana Boat Club estarán presentes jugadores Sub 13: Lucas Martínez, Blas Márquez, Manuel Rodríguez Keller y Agustín Diez. En tanto, la ABZC recibió una grata noticia en las últimas horas: dos jugadores de la Asociación fueron convocados a la Selección Argentina Sub 14 para participar del Sudamericano de la categoría que se realizará del 2 al 6 de julio en Goiana, Brasil. Allí estarán Lucas Giovanetti, de Sportivo Escobar, y Juan Manuel Bocca, de Honor y Patria de Capilla del Señor, habituales protagonistas de las jornadas de divisiones formativas de la ABZC.

