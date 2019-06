La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jun/2019 Handball:

Los equipos de Mayores del CBC retoman el Torneo Apertura de la FEMEBAL







Después de un finde de parate y tras haber cerrado la fase de grupos de la Copa FEMEBAL, las Damas visitan hoy a San Lorenzo, mientras que los Caballeros serán locales mañana frente a Auxiliar Merlo "B". La actividad competitiva para los equipos de Mayores del Handball del Campana Boat Club no se detuvo, pero sí sufrió un parate en cuanto al desarrollo del Torneo Apertura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Primero fue un fin de semana libre y después la última fecha de la fase de grupos de la Copa FEMEBAL (ver aparte). Así, la 12ª y anteúltima jornada de los Apertura se disputará este fin de semana, 21 días después de la 11ª. Entonces, la Primera Damas del CBC jugará hoy como visitante frente a San Lorenzo en cancha de San Telmo desde las 18.00 horas por la 12ª fecha del Torneo Apertura de Cuarta División. Hasta el momento, la campaña de las Celestes no ha sido positiva: apenas han logrado una victoria en 11 presentaciones y con 13 puntos comparten el último lugar con Instituto Grilli. Por su parte, San Lorenzo suma 21 puntos y se encuentra en el 9º lugar de la tabla que lidera Racing Club con 31. Por su parte, la Primera Caballeros jugará este domingo en condición de local frente a Auxiliar Merlo "B" un partido que se disputará en Náutico Arsenal Zárate desde las 19.45 y que corresponde a la fecha 12 de la Quinta División de la FEMEBAL. La campaña de los Mayores del Bote en este semestre es muy buena: siete victorias, un empate y tres derrotas. De esa manera, con 26 puntos, el equipo conducido por Eduardo Godoy comparte la segunda posición con CEDEM Caseros y Comunicaciones "B", a tres unidades de distancia del líder Colegio Guadalupe (29). COPA FEMEBAL Esta es una competencia paralela de la FEMEBAL en la que se mezclan equipos de las diferentes divisiones. En esta edición, los Mayores del CBC disputaron la Zona 3 y lo hicieron de manera perfecta, con tres victorias en tres presentaciones. En la primera fecha habían vencido 37-35 a Municipalidad de Escobar (actualmente en Cuarta División); luego superaron 29-22 a Instituto Goethe (de Tercera División); y el pasado domingo derrotaron 32-19 a Colegio San Marcos (de Séptima División) De esta manera se clasificaron a los 16vos de Final, instancia en la que se medirán en San Miguel frente a Juventud Unida el próximo domingo 7 de julio. Por su parte, las Mayores del Boat Club no pudieron sumar victorias en esta competencia: tras caer ante SAG Polvorines y Municipalidad de Escobar en las primeras dos fechas, el pasado sábado perdieron 34-22 ante Universidad Nacional de Luján (UNLu) y cerraron su participación con las manos vacías.

LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC AVANZÓ A LOS 16VOS DE FINAL DE LA COPA FEMEBAL Y BUSCA CERRAR DE LA MEJOR MANERA EL APERTURA DE QUINTA DIVISIÓN.



