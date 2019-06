Luego de haber cosechado una derrota y un empate en sus últimas dos presentaciones, las Celestes enfrentan como visitantes al Club Manuel Belgrano "B". Por la 10ª fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino de Hóckey sobre Césped que organiza la AHBA, el Campana Boat Club enfrentará esta tarde como visitante al Club Manuel Belgrano "B" en una jornada que se desarrollará en Ingeniero Maschwitz. La Primera Damas del CBC no ha podido ganar en sus últimas dos presentaciones (derrota ante Santa Bárbara "E" y empate frente a Quilmes "E") y por ello cayó del primer al tercer lugar de la tabla de posiciones. Actualmente suma 22 puntos, producto de 7 victorias, un empate y 2 derrotas, y se ubica a tres unidades del líder Huracán. Su rival de este sábado, el Club Manuel Belgrano, es uno de los más flojos del campeonato: sólo ganó un partido, empató tres y perdió los seis restantes. Es, además, el segundo equipo más goleado de los doce de la E7 con 36 tantos en contra y viene de sufrir una amplia derrota ante elGlobo de Parque Patricios (8 a 1). En base a esos números, la previa marca que el CBC cuenta hoy con una buena oportunidad para volver a ganar, recobrar la confianza y, si los resultados acompañan, recuperar terreno en la tabla. La jornada comenzará a las 9:00 en el campo de deportes de la institución azulgrana, ubicada en La Pista y Lago Puelo, con los partidos de las divisiones inferiores (Escuelita, primero, y luego de Novena a Quinta); continuará a las 14:30 con el encuentro de la categoría intermedia, y finalmente a las 16:00 será el plato fuerte: el choque entre los planteles superiores. El resto de la jornada la completarán: C.A.S.A. de Padua vs. Huracán; Vicentinos "B" vs. Luján Rugby Club; Belgrano Day School vs. Comunicaciones; Hurling "C" vs. Santa Bárbara "E"; y Quilmes "E" vs. Los Pinos.

Imagen ilustrativa



Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del CBC buscará volver a la victoria en Ingeniero Maschwitz

