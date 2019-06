El campanense no pudo redondear un buen tiempo en el primer entrenamiento. Hoy habrá nuevos ensayos y por la tarde se desarrollará la clasificación. El arranque de la quinta fecha del Súper TC2000 mostró tres marcas distintas en las primeras tres posiciones y no le dejó un buen saldo al campanense Matías Milla, quien no pudo redondear un buen tiempo y finalizó 13º en este primer entrenamiento. Fue ayer, en el autódromo de Paraná, donde el ensayo realizado de 15 a 16 horas tuvo como mejor protagonista a Matías Rossi (Toyota), con tiempo de 1:28.069. Luego se ubicó Facundo Ardusso (Renault), a 177 milésimas; y en tercer lugar quedó Mariano Werner (Fiat), a 343. Los Renault que dominaron las primeras fechas de la temporada no tuvieron una gran jornada, a excepción de Ardusso. El líder del campeonato, Leonel Pernía, recién apareció en el 9º puesto, mientras que Facundo Conta terminó 8º. Así, el peor Fluence fue el de Milla, 13º con 1:29.414 (a 1.269 de Rossi). Claro está: recién se trata de la primera jornada del fin de semana y tanto Ardusso como Pernía y Milla apenas dispusieron de 15 minutos en pista, dada la restricción que pesa en el primer entrenamiento sobre los seis mejores del campeonato. La actividad continuará hoy con dos entrenamientos libres (a las 9.25 y 13.10) y posteriormente, desde las 16.10 se desarrollará la clasificación, que en esta oportunidad, además del orden de largada, repartirá también kilos de lastre para los cuatro primeros (70, 60, 55 y 50, respectivamente) de cara a la final del domingo a las 12.00 (pactada a 24 vueltas). Esta modificación reglamentaria se implementará por primera vez en la temporada en esta fecha y es consecuencia de la monotonía que han tenido las carreras anteriores con el amplio dominio de Renault (terminó 1-2-3 en Rosario) en tres de las cuatro finales y de Toyota en la oportunidad que los del Rombo no pudieron ganar (fue en la tercera fecha en San Juan, donde Rossi y Santero compartieron podio con Milla).

