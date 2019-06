Recomendaciones para proteger los ojos en la era digital

Hoy en día, la vida digital nos lleva a incorporar rutinas que pueden dañar nuestra salud y calidad visual. Cada vez más tiempo frente a pantallas de los dispositivos móviles y lugares con iluminación artificial hacen que sea necesario tomar ciertas precauciones y aprovechar los avances de la tecnología para mejorar nuestra agudeza visual. Luces de bajo consumo, tablets, LEDs, notebooks, pantallas digitales, smartphones, ya son parte de nuestra vida diaria. Esta sobre y continua exposición a fuentes de iluminación artificial, que emiten un gran porcentaje de luz azul, es la que genera los problemas. La luz azul es una parte específica del espectro visible que forma parte de cualquier emisión lumínica, incluso la solar (que es 100 veces mayor a la que emiten las fuentes artificiales). Junto con la parte ultra-violeta (UV) son las ondas de luz más perjudiciales para nuestros ojos y por ende debe ser regulada. Tal y como lo señalan los médicos oftalmólogos del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), el principal problema que sufren los ojos en esta era digital es la llamada astenopia o fatiga visual, que la describen como "un conjunto de molestias oculares que aparecen como consecuencia de un esfuerzo prolongado que deben hacer los músculos del ojo para enfocar. Los síntomas más comunes pueden ser: prurito ocular, conjuntivitis, ojo seco, visión borrosa, lagrimeo constante, migrañas, hipersensibilidad a la luz e insomnio." Conscientes de estos problemas visuales los expertos del CAO comparten algunas recomendaciones, con el fin de proteger la visión: 1. Cuando los ojos comienzan a arder o picar, o dejan de enfocar bien el texto de la pantalla, la solución más eficaz es detener la actividad por un momento y apartarlos de la tarea que los sobrecarga. Es decir, apartar la mirada de la pantalla cada 20 minutos y dirigir nuestra visión hacia una imagen lejana durante unos 20 segundos para "relajar" nuestro sistema de enfoque ocular. 2. Adecuar y situar las pantallas de modo que no haya brillos ni reflejos y siempre emplear buenas condiciones de iluminación. También reducir el brillo de la pantalla. 3. Recurrir a soluciones tecnológicas para mitigar los males que también la tecnología ha traído. Una solución adecuada es el uso diario de lentes inteligentes a la luz, como los lentes Transitions, que ofrecen una experiencia visual óptima, independientemente de las condiciones de iluminación, a la vez que proporcionan una protección ideal contra la luz azul nociva emitida por fuentes artificiales y por el sol, como fuente natural, previniendo sus daños irreversibles. 4. Evitar comprar lentes en puestos ambulantes o en la calle, estos deben adquirirse en ópticas. Es primordial que las personas tomen conciencia de hacer uso de lentes de alta calidad óptica. 5. Llevar una alimentación sana. Las vitaminas A, C y E, los minerales como el zinc y el selenio, pigmentos como la luteína y la zeaxantina y los ácidos Omega 3, son esenciales para la retina y para retrasar el envejecimiento de las estructuras oculares. 6. Consultar al médico oftalmólogo, por lo menos una vez al año, para detectar y tratar, oportuna y adecuadamente, problemas y enfermedades oculares. En este sentido, mantener una buena visión no cuesta tanto. Tomando algunas precauciones, utilizando correctamente los dispositivos electrónicos, ayudándonos de los avances científicos aplicados a la salud ocular podemos evitar problemas relacionados con la vista y mejorar nuestra calidad de vida.



Recomendaciones para proteger los ojos en la era digital

