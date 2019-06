Abella lanzó su candidatura a intendente

NOTICIAS RELACIONADAS: Sala: "Hoy parte del HCD quiere destruir, no construir" Vulich: "Quiero devolverle a Campana todo lo que me dio" Fue en un acto donde presentó a sus candidatos a concejales y consejeros escolares ante cientos de vecinos. "Hicimos las obras que no se hicieron en 20 años y vamos a seguir transformando la ciudad", aseguró el jefe comunal. En un clima festivo y ante cientos de vecinos, Sebastián Abella lanzó oficialmente su candidatura a la reelección como intendente de la ciudad. Este sábado por la tarde, el jefe comunal presentó la lista de sus candidatos a concejales y consejeros escolares por "Juntos por el Cambio" que lo acompañarán en las próximas elecciones, encabezada por la actual jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y Luis "el Negro" Gómez; y Nelda García y Hugo Taboada, respectivamente. Luego de realizar un balance de todas las obras y políticas públicas realizadas, Abella enfatizó con mucha emoción que "hicimos las obras que no se habían hecho en décadas. Pudimos hacer más obras de las que soñábamos cuando empecé mi gestión hace tres años y medio". "Vamos a seguir transformando a Campana en la ciudad que soñamos y vamos a ganar en agosto y octubre para mejorar aun más la calidad de vida de los vecinos", aseguró el Intendente tras agradecer a todo su equipo y pedirles que sigan "esforzándose por los vecinos". Además de Schvartz y Gómez, en la lista de Juntos por el Cambio estarán Romina Vulich (3era); Javier Contreras (4to); Karina Sala (5ta); Ernesto "Cacho" Meiraldi (6to); Ángela "Porota" Medina (7mo); Gastón Barrios (8vo); Andrea Román (9na); y Juan Pablo Larrosa (10mo). Mientras que los concejales suplentes serán Sandra Gotelli (1era); Fabio Florentín (2do); Tatiana Noguera (3era); Pedro Gómez (4to); Marisabel Callero (5ta); y Mario Palacios (6to). En cuanto a los consejeros escolares, la lista estará compuesta por García y Taboada en la cabeza, seguidos por Gilda Bonatti. Y sus suplentes serán Martín Aquino (1ero); María Alejandra Marques (2da); y Fernán Cejas (3ero).

Abella lanzó su candidatura a intendente

