Sala: "Hoy parte del HCD quiere destruir, no construir"

La quinta candidata a concejal de la lista de Juntos por el Cambio se refirió a la situación actual del órgano deliberativo. Además, dijo que el oficialismo "no necesita prometerle nada" a los vecinos: "Todo ya está demostrado". "Todo ya está demostrado", dijo Karina Sala, la quinta candidata a concejal de la lista Juntos por el Cambio, cuando se le consultó cuál es la estrategia que debe seguir el Gobierno para lograr la reelección. "Nosotros no tenemos que prometer nada: todo ya está demostrado. Y vamos por más", aseguró la candidata, integrante de una histórica familia radical e hija del exsenador provincial y exfuncionario dellepianista, Oscar Sala. Karina Sala expresó que su designación como quinta candidata "es el fruto de muchísimos años de trabajo" y "un reconocimiento al esfuerzo que toda la vida" le puso a la política. "Creo en la política: es un instrumento para modificar cosas con las que no acuerdo y ayudar a los que no tienen tantos recursos", afirmó. "Desde los 13 años que milito en la Unión Cívica Radical. Casi que nací en el Comité. Hoy me toca ser candidata en esta lista y estoy orgullosa y feliz", añadió. Por otra parte, Sala afirmó que la UCR está bien representada en la lista oficialista: "Una siempre quiere más. Pero dos lugares entre los cinco primeros me parece que está muy bien". "Uno (de los candidatos radicales) entra seguro y el otro va con mucha expectativa porque Sebastián Abella va a ganar las elecciones en Campana", remarcó. "Tenemos que trabajar por el vecino, para que Campana siga creciendo y cada día esté mejor. Tenemos que trabajar para proyectar un futuro. Y para ganar la elección el vecino tiene que sentarse en su casa y pensar qué ve cuando sale de su domicilio. Nosotros no tenemos que prometer nada: todo ya está demostrado. Y vamos por más", dijo Sala. Además, brindó su visión del HCD actual: sostuvo que es un escenario "complicado" y apuntó contra "parte del Concejo que, en vez de construir, quiere destruir, y siempre por objetivos personales".





Sala: "Hoy parte del HCD quiere destruir, no construir"

