Vulich: "Quiero devolverle a Campana todo lo que me dio"

La exfuncionaria y tercera en la lista de concejales de Juntos por el Cambio adelantó el perfil de concejalía que buscará desempeñar en el HCD. La tercera candidata a concejal por el frente Juntos por el Cambio, Romina Vulich, aseguró que fue "el rol social" de la función de concejal lo que la motivó a ser parte de la lista del intendente Abella, y señaló que su participación en el HCD excederá el debate de las cuestiones económicas, su especialidad. "La verdad que es un honor. Estuve como funcionaria, del otro lado, y vi cómo (en esta gestión) se trabaja en serio, con la motivación de un intendente que no descansa y que alienta todo el tiempo a seguir. Estoy acá con mucha esperanza, parada en el presente y mirando hacia el futuro", comentó la candidata, una vez concluido el acto presentación de la lista oficialista. Vulich consideró que el intendente Abella la eligió por ser "una persona honesta, y él se está rodeando de personas sanas". Y remarcó que "en este ambiente es bueno renovar y traer gente nueva". "Cuando me comprometo, lo hago con todo. Soy hiperactiva, estoy con muchos proyectos", adelantó la candidata, que si bien reconoció que el puesto de concejal "es político" y no de gestión -donde concentra su experiencia -, también tiene "un rol social". "Toda la vida trabajé en parroquias. Si bien estoy más encasillada en lo técnico y profesional -trabajé quince años en relación de dependencia en una empresa grande que me hizo desarrollarme y tener mi propio estudio contable ahora-, lo social siempre me atrapó. Por eso estoy acá: para devolverle a Campana lo que me dio. Yo vine de San Pedro y me formé en la Universidad de Luján, y está bueno devolverle al Estado todo lo que nos da", expresó. Consultada sobre si su papel en el HCD girará alrededor de temas como los presupuestos municipales o las rendiciones de cuentas -ella es contadora-, contestó que "seguramente" trabajará en ellos. "Ya todos me lo dicen", afirmó. Sin embargo, insistió con el costado comunitario de la concejalía. "(Estaré) al lado de la gente, porque mi compromiso es escucharla, acercarme, porque me gusta mucho y quiero hacer mi aporte también ahí", prometió.





Vulich: "Quiero devolverle a Campana todo lo que me dio"

