Con las mujeres a la cabeza

La Ley de Paridad de Género en las listas electorales, pero también el enorme impacto en la sociedad que generó el movimiento de mujeres de los últimos años, otorgaron un protagonismo inédito a las vecinas en el armado de las listas locales. Las primeras candidatas a concejales de "Juntos por el Cambio" y del "Frente de Todos", Mariela Schvartz y Soledad Calle, charlaron con La Auténtica Defensa sobre su participación electoral, la agenda del feminismo, políticas de género, el aborto y el acomodamiento de los hombres frente a esta nueva realidad.

Mariela Schvartz: "En el armado de las listas, los hombres supieron mirar a la mujer desde otra perspectiva"

-Después de cuatro años de gestión en el Departamento Ejecutivo, ¿por qué decidís pasar al Concejo Deliberante?

Van a ser cuatro años de mucho compromiso y trabajo en equipo. Aprendí muchísimo en el Ejecutivo. Mi rol siempre ha sido de gestión. Arranqué como psicóloga en el equipo interdisciplinario de violencia de género de la Policía Metropolitana cuando se creó esa fuerza y después estuve como gerenta en la Subsecretaría de Trabajo. Además, atendía en consultorio. El área ejecutiva tiene que ver con mi personalidad: soy muy hacedora, me gusta detectar las necesidades, idear políticas públicas, armar proyectos, llevarlos adelante y poderles dar seguimiento. Pero también una tiene momentos y necesidades diferentes, y así como el intendente en 2015 necesitó que esté en la Jefatura de Gabinete, ahora necesita que lo acompañe en el Legislativo y así lo haré. Es un honor poder acompañarlo y formar parte de su lista y la de María Eugenia (Vidal) y Mauricio (Macri). Es un desafío que nunca transité, pero realmente en estos años he generado un vínculo fuerte con los vecinos. El día a día de la gestión por ahí hace que una no tenga todo el tiempo que le gustaría para poder sentarse a compartir un mate con ellos, y es algo de lo que hoy tengo necesidad. Y creo que como concejal voy a estar más cerca.

-Ser concejal te va a demanda un perfil diferente. ¿Estás preparada?

Estoy preparada. Me encanta la cercanía con el vecino. Soy psicóloga y como la profesión lo exige, me gusta escuchar. Cuando uno se acerca a hablar con el vecino, hay situaciones que se comparten que son lindas y otras que no lo son tanto. Poder estar, escuchar, aconsejar, acompañarlos en todo lo que implica darles una solución, me gusta. Como jefa de Gabinete he tenido exposición y la devolución del vecino ha sido buena. Eso también te da entusiasmo y demuestra el trabajo que venís haciendo, más allá de la confianza que el intendente me depositó.

-¿Cómo analizás el rol de las mujeres en la conformación de las listas locales y nacionales?

Me parece que ha sido importantísimo y es muy bueno que podamos tener a nivel ciudad, provincial y nacional lugares donde, más allá de la Ley de Paridad, se elija a la mujer por lo que vale y las capacidades que tiene. Fue una gran lucha, de muchos años, para poder tener igualdad en relación a los hombres. Antes era impensado que una mujer pueda ser intendenta o concejal. La Ley de Paridad, si bien favoreció la igualdad en las listas, posibilitaba poner a la cabeza a los hombres. Y ni el oficialismo ni la oposición locales lo han hecho, y eso me parece muy importante y un reconocimiento por parte de los hombres, que supieron ver a la mujer desde otra perspectiva. Tanto Soledad Calle como yo estamos encabezando listas de concejales, lo que me parece un reconocimiento del intendente Abella y del concejal Romano en relación al lugar que tenemos las mujeres.

En Campana tenemos mujeres muy fuertes y de mucha capacidad, más allá de la política. Vengo trabajando con mujeres emprendedoras y realmente me sorprendo día a día de su fuerza, amor, potencial y trabajo. Todavía tenemos camino por recorrer, pero hemos avanzando un montón. Y hoy el gran paso es el reconocimiento por parte de los hombres. La verdadera igualdad se consigue cuando se trabaja en equipo. No es una lucha de nosotras por nosotras mismas, sino de mujeres y de hombres es pos de la igualdad y la paridad. Esto es el gran avance.

-¿Crees que la agenda del movimiento de mujeres va a pesar en el debate electoral?

Creo que es inevitable. En la política, la mujer le da una perspectiva diferente a un montón de temas. Temas que ya están la agenda política y de los que seguramente se va a hablar. Son cuestiones que nosotros incluso venimos trabajando con políticas públicas en relación a la violencia de género y la salud sexual reproductiva. Hoy el aborto es discusión en las escuelas. No podemos dejar de hablar de estos temas porque están instalados en la sociedad. Como funcionarios y políticos, requieren que los abordemos, pensemos y definamos las mejores políticas públicas.

Si -y esto es una postura personal- me parece muy importante que no se genere agresión entre las diferentes posturas. Nosotras tenemos que sumar desde la diversidad. Y así como en relación a los hombres tenemos una visión, una perspectiva diferente sobre algunos temas, y exigimos respeto, me parece que tenemos que ser respetuosas entre nosotras mismas, entre mujeres. Pañuelos verdes, pañuelos celestes: hay que ser respetuosos con ambas posturas y luchar por los ideales. Se han generado situaciones muy violentas y de mucha agresión que realmente no comparto.

-Es un mensaje parecido al de Cristina Kirchner, quien destacó que en su espacio conviven los dos pañuelos.

Me parece que cuando uno habla de valores, no tiene que ver con una cuestión partidaria. Hay que ser respetuosos. "No estoy de acuerdo con tu postura, pero te respecto". Me parece que es una posición que tenemos que compartir todos y más nosotros como funcionarios, que tenemos exposición pública y debemos dar el ejemplo. Para mi en política son fundamentales los valores y los códigos. Uno tiene mucha responsabilidad, yo como funcionaria, Abella como intendente. La gente nos mira. Y poder trabajar con amor, con empatía, ponerse en el lugar del otro, es fundamental.

Me parece que las mujeres le damos a la política una sensibilidad particular. No porque el hombre no sea sensible, todo lo contrario: lo rico es poder complementarnos. El hombre tiene un montón de perspectivas diferentes a las que tenemos las mujeres. Y ahí está la riqueza, y la riqueza de estas listas de las que hablamos. Eso suma.

-El primer puesto en la lista de concejales también te posibilita asumir como intendenta interina. ¿Vislumbrás esa chance? ¿Lo harías con perspectiva de género?

Soy del paso a paso: trato siempre de concentrarme y de trabajar de la mejor manera posible con todo el compromiso hacia el vecino que eso implica y en el lugar que me corresponde estar en ese momento. Soy muy del presente. Lo que te puedo decir es que, donde esté, siempre las políticas de género me van a acompañar. Lo vienen haciendo desde la facultad. Soy una gran militante de las políticas de género, de defender a la mujer, de pelear por la igualdad, y en la gestión lo he demostrado: hemos creado los libros Mujeres de Campana, la Dirección de Derechos Humanos, el HPI (Red de Hogares de Protección Integral), la aplicación Alerta Campana dónde está el botón por violencia de género, el 0800-VIDA, el RIA (Red Integral de Asistencia). Todo lo que trabajamos lo hacemos con perspectiva de género.