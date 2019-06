Soledad Calle: "Un gobierno de derecha obliga a las mujeres a buscar otros caminos"

P U B L I C



-¿Por qué decidís renovar tu banca en el HCD? La participación política es, para mí, la mayor muestra de compromiso que se puede tener con la comunidad, porque estoy convencida que desde ahí se pueden transformar las realidades y mejorar la vida de todos. Mi candidatura responde, en primer lugar, a una definición de Rubén Romano como candidato a intendente, y estoy muy agradecida de esta oportunidad. Pero también a un reconocimiento de muchísimos compañeros y compañeras que entendieron que este era mi lugar, en representación de la renovación y de los que no aflojamos en poner el cuerpo y dar testimonio que un camino distinto al que nos propone el macrismo es posible. -El hecho de que encabece una mujer, ¿hizo más difícil el armado de la lista? ¿Qué recepción tuvieron los hombres? Sinceramente este primer lugar de la lista no generó ninguna discusión y por eso mi valoración a la legitimidad que me otorgaron no solo los compañeros propios sino el conjunto de los sectores que confluyen en el frente. Es cierto que esto generó menos oportunidad de "bancas aseguradas" para hombres, que son en general mayoría en las representaciones de los diversos espacios. Sin embargo, las tensiones que se generan en las horas de cierres de lista tienen que ver con múltiples factores, este puede haber sido uno más, pero de ninguna manera el determinante. -¿Qué políticas con perspectiva de género proponés? Vamos a promover un Estado que avance hacia la igualdad de género y asuma el rol que le compete en este tema. Por eso planeamos crear un área específica para el diseño y la implementación de políticas públicas que promuevan mayor igualdad e inclusión de las mujeres y las disidencias, y que sea transversal a todas las áreas de nuestra gestión de gobierno. Queremos crear un Hospital de la Mujer, donde las y los profesionales médicos y trabajadores de la salud tanto en la maternidad como las áreas de ginecología y diagnóstico se formen en perspectiva de género. También impulsar programas de inclusión al trabajo que garanticen la autonomía de las mujeres jefas de hogar. Profundizar la política de atención a las mujeres en situación de violencia que comenzó con la Casa Abrigo, multiplicando los espacios de contención y acompañamiento en el duro proceso de romper con el círculo de violencia. Vamos a cumplir con el cupo trans, aprobado por ordenanza hace ya más de dos años y nunca puesto en práctica. Generaremos múltiples y permanentes programas educativos en escuelas, instituciones y barrios para erradicar la reproducción de prácticas de violencia machista e impulsar los valores de una comunidad respetuosa y tolerante a la diversidad. -¿Cómo pensás que se va a comportar el voto del movimiento de mujeres en estas elecciones? El Movimiento de Mujeres es muy heterogéneo, por ende no creo que en términos electorales persiga en masa un mismo comportamiento. Sin embargo, hay un elevado nivel de conciencia sobre lo que significan las medidas de ajuste para las mujeres, somos las que tenemos índices más elevados de trabajo en negro, las que encabezamos ranking de desocupados, las que vemos disminuida la calidad de vida en el acceso a la salud. Las que hemos perdido la posibilidad de jubilarnos tras la reforma previsional del macrismo. Esta conciencia sobre el retroceso que significa en materia de derechos para las mujeres un gobierno de derecha, nos pone indefectiblemente en búsqueda de otros caminos. -En el gobierno de Fernández-Fernández, ¿el aborto legal, seguro y gratuito será ley? Que la IVE sea ley va a depender de la composición del Congreso de la Nación y de cómo evolucione este debate en el seno de la sociedad. Porque como se vio el año pasado, ninguna fuerza política logró imponer en la totalidad de sus legisladores una posición única y uniforme. -¿Cómo vez que la listas de concejales de los dos espacios más importantes estén encabezadas por mujeres? Lo que nos lleva a dos mujeres, como Mariela Schvartz y a mi, a encabezar listas de concejales son caminos muy diferentes y no creo que estén vinculados a un logro de las luchas por la igualdad de género exclusivamente. A Schvartz la eligió el intendente Abella. En mi caso, el peronismo de Campana ya había roto un montón de prejuicios cuando tuvo a una mujer dos veces intendenta, cómo fue Stella Giroldi. Eso sin dudas abrió el camino a las que veníamos detrás y posibilitó que de un plenario con más de 150 militantes surja de forma unánime mi candidatura, que luego fue convalidada por todos los espacios que integran el Frente de Todos, a partir de una valoración política y ya no en términos de cupo femenino. Que seamos mujeres tampoco es garantía de que impulsemos políticas de género. Y Schvartz es un claro ejemplo, ya que siendo jefa de Gabinete del Estado municipal impulsó cada 8 de marzo una tarde de té o un zumbatón, promoviendo estereotipos, subejecutó las partidas presupuestarias de los programas de género, aún contando con una declaración de emergencia en materia de violencia de género, y guardó silencio cuando el intendente vetó la ordenanza de prevención de los noviazgos violentos. Entonces, la premisa "Mujer salva Mujer" no debe simplificarse ni despolitizarse. Lo importante es qué proyecto de país, de provincia y de ciudad defendemos y llevamos adelante.



