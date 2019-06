El gran anfitrión

En el fondo de su casa del barrio La Esperanza, atesora un sinfín de objetos y artefactos antiguos. Lo bautizó "Rancho Viejo". Se trata de un amplísimo quincho familiar, frecuente reducto de cantores y guitarreros vernáculos. Pasión por rescatar y preservar objetos y artefactos del pasado, gusto por la cocina, el folclore y, sobre todo, por compartir con amigos. Todo eso junto y en un mismo mágico y casi secreto lugar, en Campana. Hasta tiene nombre: "Rancho Viejo". El dueño del increíble reducto es Máximo "Jani" Rodríguez (59), quien en el fondo de su casa del barrio La Esperanza, poco a poco, armó un quincho de unos 100 metros cuadrados, mezcla de museo anticuario, parrilla, y pulpería. Incluso tiene su escenario completamente equipado y hasta baños de damas y caballeros. "Una noche llegamos a ser 80 personas", dice Jani, quien si bien no puede "ni tocar el arroz con leche", ama las guitarreadas y forma parte de un exclusivo pero no necesariamente excluyente circuito folclórico vernáculo que se retroalimenta en el boca a boca. "Aquí solo vienen amigos, y en todo caso, amigos de mis amigos", señala, mientras recorremos las páginas de un gigantesco y antiguo "libro copiador" creativamente transformado en álbum de fotos, firmas y congratulatorias dedicatorias que dan cuenta de que en "Rancho Viejo" las guitarreadas son "hasta que las velas no ardan". "No todas son juntadas espontáneas. A veces armamos Peñas, y así juntamos unos mangos para alguien del ambiente que está pasando un mal momento. No pasa sólo acá, es una práctica frecuente. Tal vez por aquello de la gauchada, pero hasta el guitarrero más modesto es solidario", asegura mientras se le hincha el pecho. Tal vez por eso, también, entre tantos y tantos objetos, la imagen del Ché Guevara aparece aquí y allá, casi de manera omnipresente: una talla en madera, un retrato a lápiz, una postal, una medallita… hasta una inesperada cajetilla de cigarrillos chilenos. "Ya casi no busco objetos ni compro, me los traen. Mirá: esto me lo regaló el chofer de Miguel Caló. Me dijo que quería que lo tenga yo", dice, y toma una increíble caja de edición limitada del sello Odeón, en cuyo interior contiene la discografía completa de Carlos Gardel y un libro conmemorativo publicado para los 20 años de su muerte. No hay una fecha precisa. Pero Jani atesora antiguos objetos cotidianos desde hace más de 30 años. En "Rancho Viejo" se pueden encontrar desde fanales de barco (hoy es el cocinero en un buque de 23 tripulantes), balanzas, monederos de colectivo, viejos carteles enlozados, instrumentos musicales "jubilados", ceniceros de chapa Cinzano, sifones de vidrio, fuentones enlozados, discos de pasta y vinilo, espuelas, vajilla antigua, estribos, faroles y estufas a kerosén... y siguen las firmas. Pero a la hora de elegir uno, ni lo piensa y señala con la vista: el camión Duravit, rojo y en perfecto estado, con el que jugaba cuando era chico. "Acá pienso, escucho, y estoy rodeado de lo que quiero…", reflexiona a manera de apretada síntesis. "Rancho Viejo" es su lugar en el mundo. O más bien, su mundo. Un mundo creado para compartir buenos momentos. La próxima juntada tendrá lugar el próximo 20 de julio, su cumpleaños y también, por esas cosas del destino, Día del Amigo. Puede salir asado, pizza, empanadas, pollo al disco, guiso de lentejas o de mondongo… es lo de menos. Para colmo cae sábado. ¡Ahí estaremos!

“Aquí solo vienen amigos, y en todo caso, amigos de mis amigos", señala Jani Rodríguez.





Jani Rodríguez en el fondo de su casa: un verdadero túnel del tiempo y templo de culto a la amistad en el barrio La Esperanza.



El gran anfitrión

