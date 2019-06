P U B L I C



Fue en la intersección de las calles Belgrano y Dellepiane. Un colectivo de la línea 6 de Julio chocó contra una Renault Kwid en la esquina de Belgrano y Dellepiane. Pese a la fuerza del impacto, no se registraron heridos ni graves daños materiales. En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito municipal y efectivos pertenecientes al móvil de zona 1 del Comando Patrulla.

Pese a la fuerza del choque, no hubo pasajeros heridos.





El colectivo sufrió daños en su parte delante y quedó fuera de servicio.

#Dato Choque de Renault Kwid y colectivo de la línea 6 de Julio en Belgrano y Dellepiane. Sólo daños materiales. No se registraron heridos. Se hizo presente Dirección de Tránsito y el móvil de Comando Zona 1 a cargo de Of. Caleau y Of. López pic.twitter.com/GvuTGyQbqq — Daniel Trila (@dantrila) 28 de junio de 2019

Choque entre colectivo y auto

