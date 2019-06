P U B L I C



El piloto de nuestra ciudad no abrió vuelta en la súper clasificación, evitando así cargar kilos a su Renault. Algo similar hizo Ardusso, pero igualmente deberá hacerlo porque Llaver fue descalificado en la técnica. La pole quedó para Leonel Pernía, que deberá agregarle 70 kg a su auto para la final que se correrá hoy desde las 12.00 en Paraná. La reglamentación de penalizaciones que el Súper TC2000 impuso a partir de esta quinta fecha cobró gran protagonismo ayer en el marco de la clasificación para la final. La nueva norma marca que los cuatro mejores del sábado deberán cargarle 70, 60, 55 y 50 kilogramos de lastre a sus autos para la final del domingo. Y eso generó diferentes especulaciones en esta quinta fecha que se está desarrollando en el autódromo de Paraná, que incluyeron al campanense Matías Milla como uno de los protagonistas. Después de haber sido 13º en el entrenamiento del viernes, el piloto de nuestra ciudad mejoró el sábado: fue 6º en el primer ensayo de la mañana y 7º en el segundo. Así, sus expectativas crecieron de cara a la clasificación de la tarde y en el primer corte quedó en el 4º puesto, solo por detrás de Matías Rossi (Toyota), Leonel Pernía (Renault) y Facundo Ardusso (Renault). Los cuatro avanzaron a la súper clasificación junto a Ricardo Risatti (Honda) y Bernardo Llaver (Chevrolet). Fue entonces cuando empezaron las especulaciones, sabiendo que los cuatro primeros de este grupo iban a cargar lastre para la final. "Nunca pasó por mi cabeza especular", dijo después Pernía, quien fue el más rápido de la súper clasificación y largará hoy al frente de la grilla, aunque con 70 kilos de lastre que, según revelo, sabe que lo pueden complicar. Segundo resultó Rossi ("Me quedé un poco amargado", señaló posteriormente), que cargará 60 kilos; tercero se ubicó Risatti ("Yo no quería girar rápido, el equipo me lo pidió", explicó), que sumará 55 kilos. En cuarto lugar se posicionó Llaver, porque Ardusso levantó el pie antes de culminar su giro rápido y porque Milla nunca abrió vuelta y no estableció registro alguno. Así, el piloto de Chevrolet se llevaba 50 kilos y Ardusso largaba 5º sin lastre. Pero en la técnica, el auto de Llaver fue sancionado y, entonces, el vigente bicampeón largará desde el 4º lugar y con 50 kilos extra. "No sé si reírme o llorar con lo que me pasó", afirmó el Flaco de Las Parejas al enterarse de la situación. Esto terminó beneficiando a Milla, que sí largará desde el quinto lugar y sin lastre alguno. O sea: con buenas posibilidades de avanzar en la carrera pautada a 24 vueltas que se pondrá en marcha hoy a las 12.00 con transmisión de Canal 13. Por detrás del piloto de nuestra ciudad partirán: Facundo Conta (Renault), Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge), Tomás Gagliardi Genne (Chevrolet), Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo), Mariano Werner (Fiat), José Manuel Urcera (Honda), Marcelo Ciarrochi (Citroën); Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Ángel Rosso (Honda), Julián Santero (Toyota) y Fabián Yannantuoni (Fiat). Mientras que luego de su descalificación en la técnica, Llaver deberá partir desde el último lugar.

EL RENAULT FLUENCE DE MILLA, AYER EN PARANÁ. “CADA DÍA FUNCIONA MEJOR", ESCRIBIÓ EL CAMPANENSE EN TWITTER.

Simplemente gracias Scalextric, cada día funcionas mejor!! pic.twitter.com/nNBNyQ5LaF — matias nicolas milla (@matumilla) 29 de junio de 2019 #Automovilismo El campanense Matías Milla largará la quinta final del Súper TC2000 desde el 5° puesto. Por ello no cargará kilos de lastre, como sí lo harán los cuatro primeros: Pernía, Rossi, Risatti y Ardusso. La carrera comienza a las 12.00 y será televisada por Canal 13. pic.twitter.com/5SBAznmFJJ — Pablo Scoccia (@chuecosco) 30 de junio de 2019

Automovilismo:

Matías Milla especuló y le salió bien; largará desde el 5º puesto la final del Súper TC2000

