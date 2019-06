Alberto Fernández cargó contra Macri y llamó a "construir un país más equilibrado"

El precandidato del Frente de Todos dijo que el presidente "no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama", en referencia a su gira por Asia. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el presidente Mauricio Macri "no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama" y llamó a "construir un país más equilibrado". Fernández participó junto a casi todos los candidatos bonaerenses del congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que reeligió como secretario general de Ricardo Pignanelli y se llevó a cabo en el DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas. Además, la compañera de fórmula de Fernández, la ex presidenta Cristina Kirchner, envió un video con felicitaciones a Pignanelli y los trabajadores de SMATA que no dejó de lado la arenga de campaña para construir "un nuevo Gobierno". En medio de la novedad del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, Fernández sostuvo que hay un intento de que los argentinos crean que el país está "entrando a un mundo que en realidad lo margina" y afirmó que "el mundo central lo único que celebra es tener un súbdito de presidente". "A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo, ya pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama. Basta de mentirnos, Macri", expresó el postulante presidencial del Frente de Todos. El ex jefe de Gabinete subrayó que la Argentina "es un país que piensa en los bonos del Tesoro o del Banco Central antes de pensar en la inversión y en el trabajo, un país desvergonzado que paga el 75% de tasa de interés y desemplea a millones de argentinos". Tras remarcar que "uno de cada dos chicos está por debajo de la línea de pobreza", Fernández advirtió que además la Argentina está "en un virtual default, porque el FMI sigue poniendo plata que lo único que hace es financiar la fuga de capitales", que es según dijo de "30 mil millones de dólares".



Alberto Fernández cargó contra Macri y llamó a "construir un país más equilibrado"

