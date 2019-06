Alejo Sarna: "Reafirmo mi compromiso con la educación pública"

El joven dirigente Alejo Sarna se manifiestó en relación a su lugar en la lista del Frente de Todos y señaló que "me siento contento porque pudimos lograr una propuesta de unidad que nos permita discutir desde una mejor posición las políticas de cambiemos que tanto daño le están causando a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero también me siento contento por ser el primer candidato a Consejero Escolar en esa lista de unidad, donde reafirmo mi compromiso con la educación pública porque estoy convencido qué es garante de un futuro mejor para todos y todas". Alejo Sarna, ocupó el cargo de Consejero Escolar durante el año 2018 y sostuvo sobre su experiencia que "el tiempo que estuve en Consejo Escolar hice el máximo esfuerzo para dar una respuesta inmediata a las necesidades que tenían los establecimientos educativos y en la mayoría de los casos creo que lo he logrado. Hoy necesitamos seguir trabajando para que haya un Consejo Escolar con más cantidad de consejeros comprometidos en dar las respuestas a las y los directores, docentes, auxiliares y fundamentalmente a nuestros alumnos y alumnas" sostuvo el joven referente politico y agregó que "se de la importancia de la educación pública; mis estudios primarios lo hice en la escuela número 16 y mis estudios secundarios lo hice en la escuela Normal y le debo mucho a la escuela pública. Creo que por eso también siento una gran responsabilidad al encabezar la lista de Consejeros Escolares. Y si los vecinos me eligen para estar dentro del Consejo, voy a dar el máximo esfuerzo para que la comunidad educativa de cada establecimiento pueda desarrollar sus actividades en un ámbito agradable, seguro, bregando por fortalecer día día una educación para todos y todas". Por último Alejo Sarna concluyó que "el desafío es grande, pero estoy convencido de que en el nuevo consejo escolar no voy a estar solo sino que voy a estar con quiénes hoy me están acompañando en la lista. Y estoy convencido también que vamos a hacer un enorme trabajo por una educación pública inclusiva y de calidad".



Alejo Sarna: "Reafirmo mi compromiso con la educación pública"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: