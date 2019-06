Rubén Romano junto a Alberto Fernández: "Campana será protagonista de la nueva Argentina"

Se encontraron los candidatos, a Presidente e Intendente, del Frente de Todos. Y dialogaron sobre los principales proyectos para el País, y en especial acerca del futuro de nuestra Ciudad. "Campana tiene que volver a ser ejemplo de trabajo y producción. Pero debemos también generar nueva infraestructura para ponerla a la altura de las principales ciudades del País" aseguró Romano. Rubén Romano y Alberto Fernández protagonizaron un encuentro en el estadio DirecTV Arenas, en el marco del Congreso que ratificara a Ricardo Pignanelli al frente del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor). Ambos precandidatos, a Intendente y Presidente, respectivamente, inter-cambiaron visiones respecto a Campana y a la Argentina, analizando su presente pero proyectando el futuro. "En primer lugar, Alberto felicitó por la lista de unidad que logramos alcanzar en la Ciudad, en donde coincidieron grandes dirigentes de trayectoria y experiencia, con jóvenes valores dispuestos a dar todo por su Ciudad. Sin dudas ha sido una clara demostración de haber comprendido el mensaje tanto del candidato a Presidente como el de Cristina Fernández de Kirchner, de dejar de lado las diferencias y las pretensiones personales para ponernos todos de un mismo lado, junto a la gente y en contra de un modelo que ha causado muchísimo daño en todos estos años, y que hay que ponerse a trabajar en la recuperación a partir del 10 de Diciembre" explicó el principal referente de la oposición, Rubén Romano. Para el precandidato a Intendente de nuestra Ciudad, será clave la relación con la Provincia y la Nación del próximo Gobierno Municipal: "Para poner de pie a la Argentina, hay que apostar a la generación de trabajo que permita sacar de la pobreza y volver a incluir a millones de argentinos. Y las ciudades con mayores posibilidades de impulsar la industria y las Pymes, como la nuestra, serán clave en la puesta en funcionamiento del mecanismo productivo nacional". En los últimos años la radicación industrial ha sido prácticamente nula. No se generaron nuevos puestos de empleo, sino que además cerraron empresas y comercios, dejando a muchos campanenses en la calle. Por eso, Campana será protagonista de la nueva Argentina y el trabajo articulado entre los tres actores gubernamentales, como lo son la Nación, la Provincia y el Municipio, deberá realizarse codo a codo para volver a encaminar a nuestro País en la senda del crecimiento". Finalmente, para el Dr. Romano la cuestión del trabajo será central pero no única en cuanto a los intereses locales. "Campana tiene que volver a ser ejemplo de trabajo y producción. Pero debemos también generar nueva infraestructura para ponerla a la altura de las principales ciudades del País. Hay grandes problemas que no son atendidos hoy en día, y como venimos diciendo, queremos darle participación a los vecinos para definir entre todos las nuevas prioridades para el próximo Gobierno. No se trata de hacer cosas por hacer. Eso sería malgastar el dinero de nuestros contribuyentes, como ocurre cuando pintan una plaza pero no escuchan las urgencias de quienes no pueden salir de sus hogares cuando llueve. O cuando ponen WIFI en el centro mientras que en los barrios abren nuevos comedores solidarios cada semana. Estoy dispuesto a ser un verdadero servidor público para mis vecinos. Para dar respuesta a sus inquietudes y a sus problemas, porque estoy seguro que juntos podemos vivir mejor, y como nos merecemos" cerró.



Rubén Romano junto a Alberto Fernández: "Campana será protagonista de la nueva Argentina"

