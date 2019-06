El concejal y candidato vecinalista dentro del frente Consenso Federal Axel Cantlon aseguró que muchas de las propuestas puestas en práctica por el Gobierno municipal han sido iniciativas suyas. "Son inteligentes y usan las ideas de quienes queremos lo mejor para la ciudad", afirmó. El concejal Axel Cantlon, que competirá en las PASO del 11 de agosto como vecinalismo dentro del frente Consenso Federal, destacó que muchas de sus propuestas fueron puestas en marcha por la actual gestión "porque los funcionarios porteños que manejan la municipalidad no conocen Campana, pero son inteligentes y usan las ideas de los que queremos lo mejor para Campana". "Por ejemplo se pudo concretar la apertura del CBC en Campana, que había sido nuestra propuesta, y se está por iniciar la obra de la red de agua corriente en el barrio Las Praderas cuya propuesta presentamos con Celeste Palavecino en el HCD", comentó. "Otra de nuestras propuestas también fue la ampliación de la avenida Rivadavia (ahora Raúl Alfonsín) que no se hizo como nosotros la planeamos, que era con espacios públicos para los barrios frentistas y una solución a la congestión de la calle Chacabuco, pero lo que están haciendo digamos que cumple con parte de la idea", agregó el edil. Además, Cantlon señaló que "la utilización de la Biblioteca Municipal no suple la construcción del edificio municipal" que propuso, aunque "va en camino" a su idea "de bajar los alquileres municipales y acercarse a lugares más cómodos y cercanos a los vecinos". "Esto demuestra que ya tenemos todo el conocimiento para determinar el futuro de nuestra ciudad, marcando los lineamientos y el norte hacia donde debemos avanzar", afirmó. Para el referente vecinalista, solo "falta que los vecinos se animen a elegir candidatos que quieran representarlos, en lugar de candidatos que vienen a cumplir las voluntades de los partidos nacionales". "Porque además -continuó- esa dependencia política nacional hace que esas gestiones dejen también muchos puntos desatendidos, porque salvo los mejorados de las calles no hay muchos puntos a destacar". "Incluso los carteles solo hablan de cantidad de calles pavimentadas, como si la gente solo necesitaría eso, y no le importara la salud, la educación, la seguridad o la contención social", añadió. Cantlon aseguró que su espacio está "dispuesto a asumir el nuevo desafío de marcar el futuro de nuestra ciudad con propuestas para señalar cuáles son las prioridades más importantes de Campana que los porteños no conocen o no están dispuestos a darle importancia". "Y ese desafío además lo vamos a hacer ya no solo como vecinalistas sino con un espacio político amplio y plural que pueda cobijarnos a todos los campanenses, de todas las ideologías políticas; porque las distancias ideológicas en la ciudad son muy reducidas y nosotros pretendemos saltearlas para avanzar en todo lo que son prioridades comunes", concluyó.



Axel Cantlon:

"Todavía queda mucho por hacer en Campana y estamos dispuestos a ese desafío"

