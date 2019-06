Así lo expresó el candidato a gobernador de Buenos Aires de Lavagna Eduardo Bali Bucca, quién fue el elegido por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para dar batalla en la provincia de Buenos El diputado nacional, y candidato a gobernador de Buenos Aires, Eduardo Bali Bucca, de Consenso Federal, espacio que lidera el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, expresó que a la provincia y a la gobernadora de Buenos Aires las ve "mal" porque "Vidal es Macri y es un equipo que ha fracasado". El ex intendente de Bolívar asumió su banca en el Congreso en la lista de diputados que acompañó la candidatura a senador de Florencio Randazzo en 2017. Al confirmar su candidatura hace pocos días, Roberto Lavagna, dijo de´Bali´ Bucca "es un bonaerense" y destacó que "le agrega valor a la provincia". Bucca sostuvo que brega por una "campaña de ideas, y de propuestas constructivas", al tiempo que manifestó que se trata de debatir brindar soluciones "a una provincia que tiene muchas dificultades". Para el candidato de Consenso Federal, es vital "resolver el tema habitacional" con la creación de "un banco de tierras" y apelar a la "modernización del Instituto de la Vivienda", porque "Buenos Aires posee una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados y su población asciende a 15 millones y medio de bonaerenses", precisó. El legislador, señaló además que es "prioritario atender el sistema de Salud", en virtud de lo que pudo observar en la ciudad de La Plata, describió que encontró los centros de atención médica, "con falta de insumos e infraestructura".



Eduardo Bali: "Vidal es Macri y es un equipo que ha fracasado"

