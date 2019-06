Cuestionan la prórroga de la Moratoria Jubilatoria Femenina

"El anuncio es una farsa porque no modifica la fecha de corte", sostuvo Carlos Ortega, Secretario General del SECASFPI. El colectivo de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores convocó a una marcha para el próximo martes. "La moratoria permite regularizar la carencia de aportes de las trabajadoras desde los 18 años cumplidos en 1977, pero la fecha de corte para poder comprar años es 2003 y no hubo modificación sobre este punto. Esto significa que una mujer para acceder hoy a la moratoria necesita 4 años de aportes después del 2004 mientras que una mujer que acceda a la moratoria en el 2022, requerirá 7 años más de aportes después del 2004", señaló el campanense Carlos "el Toro" Ortega, Secretario General del SECASFPI. En este sentido, el sindicalista destacó: "Los casos de trabajadoras que puedan acceder a una jubilación ordinaria a través de este sistema son cada vez menos porque aumenta la cantidad de años que tienen que tener aportados a una edad en donde es cada vez más difícil acceder a un trabajo formal", y agregó: "También estamos exigiendo la eliminación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que está por debajo de la jubilación mínima y no tiene que tener lugar en un sistema integral de Seguridad Social como el argentino". "No alcanza con extender el vencimiento de la actual moratoria sino que debe extenderse también la fecha de corte pero al gobierno le preocupa poco y nada la situación de las trabajadoras y los trabajadores argentinos", criticó Ortega, y concluyó: "el anuncio es una farsa porque no se modifica la fecha de corte, solo abarca a una moratoria que ya fue reducida a una población mínima. Se trata de una jugada puramente electoral". Ortega también recordó que el próximo martes 2 de julio el colectivo de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores que integra su gremio convocó a una movilización en defensa de las moratorias a la sede central de la ANSES, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuestionan la prórroga de la Moratoria Jubilatoria Femenina

