La Quemacabezas

Duro y Nacional: "Escuchaba mucho "Hermética", "2 Minutos", "Mal Momento". Con "Mal Momento" grabé coros, con "Cruzados" también. En esa época me invitaban porque no había muchas bandas de minas y entonces me llamaban".

Clásico: "Me gusta el sonido de "AC/DC". Me gusta el rock n roll, "AC/DC" no pierde vigencia, es cada vez más lindo".

Gisella Gómez Rimbaud, cantantautora de la banda punk "Las Otras", habla sobre el nuevo EP del grupo, la actualidad del under y el deseo de encontrar nuevos sonidos.

Rápidamente me invita a sentarnos en el living comedor. Afuera, en el patio, cuatro bestias debaten en ladridos pero ella los pone en orden con un solo grito. Me da a elegir para tomar: mate, café, o una "Amanita", el nombre de su cerveza artesanal. No lo dudo. Hay dos opciones: tipo "Scotish", más amarga, y otra más experimental, donde incorporó la ciruela. No soy amante de esa fruta y soy bastante clásico en lo que refiere a la cerveza. Voy por la "Scotish". La anfitriona sirve dos vasos, nos disponemos a tomar y charlar.

"Con la birra es como con la música. Nunca aprendí música, fue practicar, practicar y practicar", cuenta en tono decidido Gisella Gómez Rimbaud (38). Su voz es gruesa y arenosa, cuasi tanguera. Desde los comienzos de "Las Otras" ella fue la compositora: "Hay que saber hacer melodías. Si la canción va estar buena, va a estar buena con una sola nota. Ahí está la magia de componer. Si no, está la otra de hacer las cosas para que sea pegadiza, como la música que nos quieren vender y que está diseñada para quedarse en el cerebro". En los gestos y en la mirada denota actitud, la filosofía encarnada del "do it yourself".

Después de 18 años, ella es la única integrante de la formación original de "Las Otras": "Al principio cantaba una chica que se llama "Delicia" y yo tocaba la guitarra. Éramos todas minas". Las formaciones fueron cambiando y Gisela terminó tomando el micrófono. "Cuando empezamos había bandas de minas pero no tantas como ahora. No había recitales de minas tan seguido, siempre tocábamos con hombres" y muestra cómo cambiaron ciertos aspectos en la escena musical gracias al impacto del feminismo en el último tiempo: "Ahora te tienen hasta miedo los chabones. También un poco se fue la mano… a veces flasheo que me siento excluida de ciertos ambientes porque si sos hetero no te invitan. Nosotras practicamos siempre el feminismo pero desde otro lado, antes militabas desde la oscuridad. Podías hacer un festival de chicas y nadie le prestaba atención".

Además de una destacada pilar de la escena punk local, Gisella es abogada: "Mientras les seas funcional, no te van a hacer problema. Al principio cubría mis tatuajes en el trabajo pero ahora todos me conocen". También ayuda en un comedor del barrio "Las Praderas", donde están organizando un bingo para el 7 de septiembre en pos de juntar dinero y así festejar el Día del Niño. Actualmente se encuentran recolectando juguetes y golosinas para los chicos o diversas cosas que sortear. Quien quiera ayudar, puede comunicarse con las redes sociales del grupo o las de Gisella.

AMARGA PLATEA

Aunque las canciones de "Las Otras" están definidas dentro del punk, las letras nunca se limitaron a una temática contestataria: "La música no sólo tiene que recordarte lo que pasa en un momento determinado, también puede darte un mensaje para abrir la cabeza. Uno de los temas nuevos que tengo es sobre un libro de Aldous Huxley que se llama Mundo Feliz. La música también tiene que tener literatura. Capaz escuchas el tema y te dan ganas de leer el libro".

En el nuevo EP las canciones datan de distintos momentos. "Yolanda Sonámbula", uno de los temas, es la historia de una amiga de Gisella, y tiene varios años. Otras de las canciones que conforman el EP son contemporáneos: "Hay dos que son post Macri", me dice riendo en referencia a la situación del país. "A mí me sigue gustando tener discos físicos. La gente ya no los compra, pero igual hicimos. Vendimos cuando lo presentamos pero se notó mucho la crisis, la gente está cuidando mucho la plata. Tampoco hay muchas ferias, las bandas no llevan cosas como remeras o pines para vender. En la zona el público es amargo. Te salen a ver si son tus amigos, si no, no quieren pagar una entrada. Después los ves tomando una pinta de cerveza, o en el boliche gastando $1500. Así matan la movida…"

A LOOPEAR

Las canciones del nuevo EP, "Incomunicado", son cortas y concisas. Algunas no pasan el minuto y medio de duración. El punk es la línea transversal de Gisella pero ahora también tiene en mente abrir el horizonte, comenzar a investigar nuevos sonidos y destruir las paredes que dividen y encierran a la música: "Para mí, un disco es la posibilidad de hacer las cosas que no podes hacer en vivo. Es obvio que en vivo no vas a poder hacer todo pero si podes grabar lo que querés, no te límites. Está bueno obsesionarse, sacar y meter cosas y saber que pusiste todo lo mejor. Quiero hacer algo como "Sonic Youth", medio "noise". Me gusta que tenga melodía, jugar con puentes locos y con climas. Que sea algo más pop pero no popero. Jugar, es para sacarse las ganas de hacer eso" y continúa: "Quiero loopear sonidos raros", y golpea un vaso con la madera de la mesa, "tocar en banda es tener cuatro novios, es un equilibrio. El EP de "Las Otras" es lo que está ahí, con algunos arreglos pero súper para tocar en vivo. Quiero hacer algo solista y poder flashear lo mío. Encasillarse en algo no va. Esta bueno salir de ahí, hacer otras cosas porque si no te limitás. Quiero hacer lo que siento y quiero quemarle la cabeza al que me grabe".