Voluntarismo Vs. Voluntariado

Ayer comenzó la tercera edición del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones de la Sociedad Civil en el colegio Armonía. "No prever esos pasos necesarios para llegar al objetivo final, puede hacer que la organización sea ineficiente", dijo el Lic. Fabio Fridman, en el primero de los cuatro talleres gratuitos del ciclo. "A veces, por no contemplar algún aspecto, la acción realizada queda en la nada. Concretamente, una señora recién contaba que organizó una colecta aparentemente exitosa. Digo aparentemente, porque juntó un montón de cosas, pero después no tenía cómo trasladarlas. No prever esos pasos necesarios para llegar al objetivo final, puede hacer que la organización sea ineficiente", señaló ayer a La Auténtica Defensa el Licenciado en Educación y especialista en gestión de las OSC, Fabio Fridman. Ayer por la mañana, Fridman tuvo a su cargo el desarrollo de la primera parte del titulado "Hacia un voluntariado profesional" que forma parte de la tercera edición del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones de la Sociedad Civil en el colegio Armonía, con el acompañamiento de la Municipalidad de Campana, Axion y Pan Amerincan Energy. "Es importante comprender –continuó Fridman- que una cosa es el voluntarismo y otra el voluntariado. El voluntariado implica una serie de cuestiones que hacen a normativas, forma de organización de la sociedad civil, toma de decisiones. Es decir que no alcanza con el voluntarismo, sino que se tiene que seguir una serie de pasos de planificación, procesos y procedimientos para que esa acción voluntaria llegue de la manera más eficiente posible, sin perder nada en el camino ni desperdiciar esfuerzos". El curso está dirigido a fundaciones, sociedades de fomento, cooperadoras, clubes, mutuales, sindicatos y a aquellas asociaciones que están trabajando para un bien común. El próximo encuentro tendrá lugar el próximo sábado 13 de julio con el módulo II "Hacia un voluntariado profesional y el desarrollo de los recursos" a cargo de Jorge Almirón; el 3 de agosto a través del módulo III "Comunicación efectiva" con Andrea Camacho; y el último, será el 24 de agosto, donde la Organización Comunia presentará el módulo IV "La comunicación en todas las dimensiones". En ese sentido, la directora de la unidad académica Armonía, Nora Taret, recordó que si bien es una actividad no arancelada, se requiere inscripción previa a través del email conctacto@colegioarmonia.edu.ar, o llamando al 44-7354. "Para poder sustentar una organización no gubernamental, se la actividad cual fuere la ocupe, es necesario que cada voluntario profesionalice su mirada. Además, estas reuniones son una excelente oportunidad para que integrantes de las diferentes organizaciones se conozcan entre ellos, intercambien información y visualicen sinergias y alianzas que potencien a cada una de las organizaciones, y a su vez al conjunto", agregó Taret.

