La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/jun/2019 Pasión sobre ruedas







En el día de ayer Juan Aguilera presentó en el Museo del Primer Automóvil el auto-réplica del Dodge 4 puertas de Jorge Rodrigo Daly. La historia de Juan Aguilera comienza sobre dos ruedas y con un manubrio por volante, impulsado por el constante y veloz subir y bajar de sus pies en los pedales sería nombrado subcampeón del Partido General Sarmiento. Su bicicleta lo llevaría lejos, llegando a Paraná para correr en el Campeonato Argentino; sin embargo, la ruptura del vehículo provocaría su desaparición de las carreras en bicicletas. Aun así, esto no era el final, como si su vida fuera una carrera interminable, Juan empieza a correr con una Norton 500 de competición en el Autódromo, lugar donde la velocidad y la adrenalina se harían parte de él cada vez que el rugir de los motores se hiciera presente. Pero el destino no estaría dispuesto a dejarlo correr con la Norton por lo que, como si se tratara de una advertencia, Juan se salva de una caída que le hace tomar la decisión no correr más. A partir de esto, comienza a dedicarse al automovilismo. Durante todo este trayecto recorrido, donde los vehículos serían cambiados, algo permanecería inamovible en él: la pasión por la mecánica. Comienza a estudiar en el Instituto Americano de Motores donde se forma por un tiempo, luego trabaja en talleres mecánicos donde adquiere experiencia y perfecciona sus conocimientos. La idea de hacer réplicas llega con un amigo de Caseros que tenía un taller, Fernández, sus visitas frecuentes y la observación en detalle de las acciones de éste, que estaba armando una coupe, le cruzarían fugazmente la idea: "en el galponcito de mi casa puedo armar un coche". Así, empezó a armar automóviles, el trabajo desempeñado era tan excelente que no tardaron en llegarle coupes para arreglar. Sobre él aterriza otra idea: "me tengo que armar uno para correr"; una persona que sería primordial para concretar su nuevo proyecto fue su amigo Florencio Tusi al hacerle una pregunta determinante: "¿por qué no haces la réplica del automóvil que usó José Leoncio Rodríguez en la carrera Caracas- Buenos Aires?" Con la velocidad de un rayo, Juan vende su Siam Di Tella 1500 y compra un Ford del año 1940 que, con el tiempo y el esfuerzo del mecánico, queda terminada una increíble réplica de la que se desprende ante las insistentes ofertas de un aficionado. Sabiendo el pesar que significaba para Juan haber vendido el auto, el Doctor Joaquín Campana, presidente de la Asociación Turismo Carretera del Ayer, le dice: "yo le voy a traer un Dodge para que usted haga la réplica del automóvil con el que corrió Jorge Rodrigo Dely". Sería en un garaje ubicado a 5 cuadras de la estación de San Fernando donde Juan se encontraría con el vehículo que, carente de muchas partes, se presentaba ante él como un desafío. El automóvil en cuestión no tenía instalación eléctrica ni ruedas además el motor que llevaba puesto era "provisional", lejos de desalentarlo, el mecánico agarró sus herramientas y se puso a trabajar: "Lo desarmé todo, le saqué la carrocería y empecé a armarlo todo para hacer una cosa definitiva que ande". Como el auto estaba pintado como taxi americano, una de las primeras cosas que hizo fue pintarlo de nuevo junto al chasis, la carrocería fue provista con tacos de goma nuevos, le hizo la instalación eléctrica y le puso baterías nuevas; las ruedas se las dieron sus amigos Ramón Torre y Carlos Giordano de la Rectificadora San Miguel; por otra parte, tuvo que modificar y mover al motor. Éste último es un motor de Valiant 4 del año 1968 de 6 cilindros. El trabajo le tomó 6 meses y la primera vez que el señor Aguilera lo anduvo fue en un encuentro de automóviles en Malvinas Argentinas, donde se corrió una carrera de regularidad de 4 vueltas: "terminarlo y andarlo fue una alegría bárbara".

Juan Aguilera presentó ayer en el Museo del Primer Automóvil el auto-réplica del Dodge 4 puertas de Jorge Rodrigo Daly



Pasión sobre ruedas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: