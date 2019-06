P U B L I C







Muchos problemas que angustian a la hora de procurar revertir un problema de enfermedad, ante evasivas, silencios sepulcrales o rechazos explícitos, pueden exigirse conociendo la normativa vigente respecto al Programa Médico Obligatorio. El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece cuáles son esas básicas prestaciones a las que los efectores sanitarios inexcusablemente deben brindar, ergo cumplir al pie de la letra. Este programa, el PMO, nació un mes de abril del 2002, bajo la Resolución nº 201 del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un crítico contexto de crisis institucional y económica con fuerte impacto en el empleo y nivel social de la población de aquellos tiempos. Quienes fueron testigos del momento, aquellos eventos causaron una seria crisis sanitaria poblacional. Ante este desafortunado marco, el aludido programa llego para cubrir con una lógica de estandarización, un programa que determinaría y así lo hizo, los alcances y deberes de los efectores de salud. Desde entonces, no es nada raro, ni aislado ni infrecuente, que se produzcan situaciones de fricción y enfrentamiento entre los usuarios y los prestadores para definir qué es lo que corresponde cubrir, en cada caso concreto. Si bien, es cierto que en muchas ocasiones el desconocimiento es la diferencia para obtener el resultado buscado. Esto no es más, que la cobertura de las prestaciones que los galenos tratantes indican a sus pacientes en post de la recuperación integral de su salud. El PMO es un conjunto de prestaciones básicas que todas las obras sociales y prepagas deben cubrir, de manera obligatoria e inexcusable, sin importar cuál sea el tipo de plan que posea el afiliado /cliente. Por ende, debe aclararse que no existe un "Plan Premium" que habilite de manera extraordinaria dichas prestaciones. No obstante lo explicitado, debe asimismo precisarse que las consultas, métodos diagnosticos, medicación, y terapias de rehabilitación que se encuentran incluidas en el PMO son variadas y con distintos enfoques, segmentando diferentes grupos etarios y circunstancias que devienen esenciales para saber, que cosa corresponderá en cada caso en particular. El PMO incluye el Plan Materno Infantil, a través del cual se plantea dar cobertura completa al embarazo, al parto y al recién nacido durante el primer mes de vida. Además otorga derechos al recién nacido hasta cumplir el primer añito, incluyendo la realización de estudios perinatológicos, programas de prevención de canceres femeninos, consultas y estudios de diagnóstico exclusivamente relacionados con el embarazo, el parto y puerperio. A nivel de lo que se considera atención secundaria, el PMO obliga a los agentes del seguro de salud, a brindar atención por todas las especialidades que estén reconocidas por la autoridad competente sanitaria nacional para todos los grupos etarios. Estas especialidades son: 1- anatomía patológica, 2- anestesiología, 3- cardiología, 4- cirugía cardiovascular, 5-cirugia de cabeza y cuello, 6- cirugía general, 7- cirugía infantil, 8-cirugia plástica reparadora, 9- cirugía de tórax, 10- clínica médica, 11- dermatología, 12- diagnóstico por imágenes, 13- radiología, 14- tomografía computada, 15- resonancia magnética y ecografía, 16- endocrinología, 17- infectologia, 18- fisiatría /medicina física y rehabilitación, 19- gastroenterología, 20- geriatría, 21-ginecologia, 22- hematología, 23- hemoterapia, 24- medicina familiar y general, 25- medicina nuclear, 26- diagnóstico y tratamiento, 27- nefrología, 28- neurología, 29- neumonología, 30- neurología, 31- nutrición, 32-obstetricia, 33- Oftalmología, 34- oncología, 35- ortopedia y traumatología, 36- otorrinolaringología, 37- pediatría, 38- psiquiatría, 39- reumatología, 40- terapia intensiva, 41-urología. En todas estas especialidades médicas, el mencionado programa está obligado a cubrir consultas tanto en forma ambulatoria como en periodos de internación. Ello más allá, de alcanzar todas las consultas que fueren de urgencia en domicilio, y en los casos de mayores de 65 años que presenten dificultades para la deambulación. Este último concepto, será extensible para los pacientes con imposibilidad para el desplazamiento de otros grupos etarios como por ejemplo personas con severas discapacidades, a través de un proceso de autorización mediante auditoria médica. A nivel de internación, se asegura a los pacientes el 100% de cobertura en cualquiera de sus modalidades. Esto incluirá tanto al nivel hospitalario como domiciliario, según corresponda. Así pues, el plazo de internación y cobertura será ilimitado cuando exista la indicación médica fundada. En cuanto a las prestaciones de salud mental, el PMO cubre la atención ambulatoria hasta 30 sesiones anuales, no pudiendo exceder la cantidad de 4 sesiones por mes. Esto incluye las modalidades de entrevista psiquiátrica, psicológica, psicopedagogía, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia de familia y pareja, y psicodiagnóstico. Para que la prestación fuere por tiempo indeterminado, el paciente deberá encontrarse encuadrado ante el efector de salud como afiliado o cliente con discapacidad para que le fuere aplicable las pautas de la ley 24.901. Para las prestaciones de rehabilitación el programa incluirá prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas (25 sesiones anuales) con excepción de quienes posean el aludido CUD, en cuyo caso la cobertura es por tiempo indefinido mientras el paciente lo requiera por indicación profesional. A nivel odontológico, se incluirán consultas programadas y de urgencias, diagnóstico y plan de tratamiento. Finalmente, otro de los puntos altamente controversiales es el vinculado a la cobertura de medicación. Sin embargo, muchos conflictos podrían evitarse sabiendo que existen coberturas de patologías crónicas. Según el PMO, todos los medicamentos ambulatorios deben tener una cobertura del 40%, elevándose tal porcentual al 70% cuando los mismos se refieran o fueren suministrados para la atención de patologías crónicas, tales como: hipertensión arterial, diabetes, etc. Pero dicha cobertura alcanzará al 100% cuando aquella se refiera a enfermedades oncológicas, medicación en periodos de internación o el paciente fuera una persona con discapacidad y la misma sea indicada para la atención de su patología de base, obviamente acreditada con CUD vigente. A la luz de lo descripto, podrá advertirse que conociendo el piso y los límites del mundo prestacional podrán evitarse por un lado arbitrariedades absurdas y por el otro, la recurrente judicialización de la salud por prestaciones incumplidas. Por eso vuelvo a invitarlos a "Ejercer los Derechos porque su ejercicio no constituye meros privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

