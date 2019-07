La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/jun/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Emociones violentas"

Por Silvia Gerard









¿Cuáles son aquellos sentimientos que contaminan nuestra vida? En nuestro corazón a veces, anidan distintos estados de ánimo, sentimientos enfrentados, de amor, de alegría, y también de enojo, de violencia. Muchas veces puede resultar difícil dominar aquellos sentimientos que generan acciones descontroladas, intentado despertar sentimientos de ira, o rencor, con la firme voluntad de lastimar, sin medir consecuencias. La mentira también suele ser un motor para generar violencia. Pero ¿Qué hacer frente a estas emociones? Hay un camino, que puede ayudar a cambiar estas emociones, es el camino que nos lleva a reconocer que necesitamos ayuda, que nos equivocamos, a arrepentirnos, a pedir perdón, a pedir la dirección de Dios, entregarle nuestras cargas a Él, y entonces, tenemos la garantía que el Señor Jesús oye nuestra voz y nuestras súplicas, y nos guía. Podemos confiar que la fe mueve sus manos, y que Él obra en medio nuestro. Guardar nuestra boca y nuestra lengua es guardar nuestra alma de angustias, es preservar el corazón, porque de él mana la vida. (Isaías 43:18) Aquí el Señor dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. (Salmo 32-8) Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos El Señor puede borrar todas las maldades que anidan en nuestro corazón. (Salmo 37) Deja la ira y desecha el enojo; no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Encomienda a Jehová tu camino, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Medita en el poder de Dios, en su soberanía, en su paternidad, así comprenderás que Él puede y siempre estará dispuesto a ayudarte. "Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra" (Salmo 121:1). No debemos dejarnos llevar por las emociones violentas, ni que dominen nuestra vida y decisiones, y ¡Sí! Decidir hacer lo que me ayuda a conocer y acercarme más a Dios, ya que Él me ayudará a vencer esa circunstancia y lograr la paz, que solo Él puede dar. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



