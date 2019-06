Publicidad Desde siempre nos ha parecido un destino por demás interesante, donde se hace imposible separar lo escenográfico del destino con las pasiones que nos mueven visitarlo. Malvinas siempre fue un destino esquivo, tanto por la dificultad de acceso como por las restricciones impuestas por el Reino Unido durante mucho tiempo. Hoy Río Gallegos es la ciudad encargada de unir nuestro país a las islas un sábado al mes, volando con Latam. El regreso es únicamente al sábado siguiente. Se arriba al aeropuerto militar de Mount Pleasant, donde está prohibido tomar fotografías. De esta manera un viaje a las islas por vía aérea tiene que demandar una estadía de una semana. La otra manera de llegar es por medio de los cruceros que visitan Argentina y Chile, con opciones que también tocan la Antártida. Esta modalidad es de una estadía más corta, y la que eligen muchos argentinos. Princess y Celebrity son las dos navieras que cubren estas variantes. Pero vamos a detallar lo que podemos ver en las islas, con la mayor delicadeza posible y siendo todo lo objetivos que podamos. Las Malvinas son 2 islas principales, Gran Malvina y Soledad. En esta última es donde se asienta el mayor conglomerado poblacional, Puerto Argentino (Stanley para los kelpers), que no supera los 2.000 habitantes. Contrariamente a mucho que se ha escrito u oído, la recepción de los kelpers es realmente buena, en general se muestran como gente pacífica y ellos mismos son los encargados de hacer referencia a la paz continuamente y contar alguna historia, siempre de manera amable. Ross Road es la calle principal de Puerto Argentino, donde se aprecia la simbiosis con el viento, que no para, y produce un cierto placer, un estado de bienestar difícil de explicar. Las islas están separadas por casi 500 Km de nuestras costas patagónicas, además de las 2 principales hay alrededor de 700 más que forman todo el archipiélago. No es casualidad que desde hace por lo menos 3 años, las mejores revistas especializadas en turismo junto al New York Times lo vengan considerando al destino dentro de los 25 sitios a visitar alguna vez en la vida. Este empujón publicitario generó un flujo de turismo que ya pasa los 60.000 visitantes anuales. De vuelta al centro de Puerto Argentino, son solo 2 hoteles prolijos los que reciben a los visitantes y un puñado de hostels y Bed & Breakfast. No es difícil dar con gente que hable español, además de los 30 y pico de argentinos que viven, hay una minoría importante de inmigrantes chilenos. Es inevitable comenzar por el cementerio de Darwin, un recorrido de 90 km, donde llegamos a ese rectángulo repleto de cruces blancas que nos hace un nudo en la garganta y el corazón. Esto mismo nos sucede en las trincheras del Monte Fitz Roy, con todos los materiales que guerra que quedaron dispersos, hoy corroídos por el óxido. Desde pertenencias de los soldados hasta helicópteros fuera de combate quedaron como testigos de esta tragedia. Muy cerca, para contrastar por completo de escenario, aparece Gipsy Cove, arenas que parecen harina y agua completamente azul. No es posible acceder porque está rodeada de 20.000 minas que unos técnicos africanos provenientes de Zimbabue las van desactivando de a poco. Ahora al norte de la isla encontramos Volunteer Point, a donde llegamos después de casi 90 minutos de viaje, donde no nos cruzamos nunca a ningún otro vehículo. Pero esa monotonía de viento y viento se rompe con el griterío de la colonia de pingüinos que van a ese sitio a reproducirse. Al sur de la isla, barco de por medio o a través de una avioneta, es recomendable visitar Sea Lion Island (Isla del Lobo Marino) donde van a poder ver lobos y elefantes marinos y 5 especies de pingüinos. La cantidad de aves que sobrevuelan el espectáculo de gritos y peleas de estos animales terminan de cerrar un panorama increíble. Tienen el único hotel fuera de Puerto Argentino, y como el viaje es largo, recomendamos un pernocte en Sea Lion Lodge. Los pingüinos los van a poder avistar, literalmente, en el parque del hotel. Nos queremos dejar de recomendarles que visiten las islas entre octubre y marzo, y tengan en cuenta llevar ropa impermeable, porque la lluvia y viento son los dueños del nuestras islas.



Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Islas Malvinas

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: